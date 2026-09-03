Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Эксперт: Последние 150 лет истории освободили Россию от обязательств перед Японией
Историк Ковалев: 150 лет отношений с Японией освободили Россию от обязательств перед соседом
В Токио вопрос Курильских островов увязывают прежде всего с итогами Второй мировой войны, однако этот территориальный спор имеет гораздо более давнюю историю, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН, доктор исторических наук Борис Ковалев. По его словам, для правильной оценки ситуации надо вспомнить договоренности с Японией о Курилах в конце XIX века, которые она нарушила в результате Русско-японской войны 1904-1905 годов.
«Позиция японского руководства о прибытии нашего президента на Курильские острова почему-то ограничивается событиями Второй мировой войны. Я считаю, что это ошибка. Дело заключается в том, что еще в XVII веке Курильские острова активно осваивались русскими: путешественниками, колонизаторами, вплоть до того, что эта территория при Екатерине II вообще была обозначена на наших картах как территория России, поскольку это освоение шло с севера на юг, то есть с Камчатки, в сторону острова Хоккайдо», – говорит Ковалев.
Он напоминает, что этот остров тогда японцами и не был особо заселен, поскольку основное население не имеет к японцам никакого прямого отношения.
«Но уже в XIX веке Курильские острова становятся «яблоком раздора» между Россией и Японией. Японцы, воспользовавшись поражением России в Крымской войне, по сути своей, накладывают руку на южные острова Курильской гряды – это Уруп, Итуруп и Хоккайдо», – разъясняет историк.
«Но что для нас самое главное? 1875 год. Тогда, по сути, Россия отказывалась от Курильских островов при условии, что Япония не предъявляет никаких территориальных претензий применительно к острову Сахалин, и сама же Япония в результате Русско-японской войны 1904-1905 годов нарушила эти договоренности. По сути, Япония отменила все то, к чему мы пришли на протяжении нескольких десятилетий», – добавляет он.
Эксперт также напомнил о вооруженных конфликтах с Японией перед Второй мировой войной – боях у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. «Кстати, на Халхин-Голе показал свой талант будущий Маршал Победы Георгий Жуков. И лишь когда японцы поняли, что насколько Советский Союз серьезный противник, вот именно тогда японский милитаризм решил, что главная их агрессия будет распространяться не на север – в сторону Советского Союза, а на юг – в сторону Индокитая, Австралии, в сторону небезызвестного Перл-Харбора», – объясняет Ковалев.
Он напоминает, что в ходе Второй мировой войны сражающиеся с японцами союзники – англичане и американцы – увязывали некоторые поставки по ленд-лизу со вступлением СССР в войну с Японией после того, как Советский Союз разделается с нацистской Германией.
«Это я говорю как раз о том самом мифологизированном значении ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Да, конечно, страшно. Да, конечно, сверхоружие, но давайте называть вещи своими именами. В реалиях 1945 года еще было непонятно до конца, что же такое атомное оружие. Можно ли полностью бояться того, о чем ты не имеешь представления?» – отмечает Ковалев.
Он напомнил, что Советский Союз активно участвовал в разгроме Квантунской армии, были высажены наши десанты на те же самые Курильские острова, освобождены Южный Сахалин и Корея: «Это были не просто солдаты, это были солдаты-победители, прекрасно умевшие воевать. Советский Союз внес решающий вклад в разгром милитаристской Японии».
«Что касается самих Курильских островов, я считаю, что с точки зрения международного права, раз японцы нарушили наши договоренности 1875 года, можно считать, что мы свободны от обязательств перед ними. Острова Уруп, Итуруп и Хоккайдо являются частью нашего государства и неотделимы от него», – подчеркнул историк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил об изменении позиции Японии по вопросу мирного договора с Россией. Посол России в Японии Николай Ноздрев подчеркнул законную принадлежность Курильских островов России. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила японские власти в двойных стандартах из-за их возмущения визитом Путина на Итуруп и замалчивания американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.