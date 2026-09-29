У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.0 комментариев
Зеленский поручил лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста Украины
Зеленский ответил на петицию о лишении Потапа звания заслуженного артиста
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и Службе безопасности страны рассмотреть возможность лишения музыканта Алексея Потапенко звания заслуженного артиста из-за набравшей голоса петиции.
Глава государства отреагировал на петицию, собравшую 25 тыс. голосов, и направил ее в кабинет министров, поблагодарив авторов инициативы. По его словам, этот шаг направлен на борьбу с российским влиянием, передает ТАСС.
Ранее Верховная рада не смогла согласовать обращение к украинскому лидеру с просьбой отобрать у исполнителя почетное звание.
В августе Алексей Потапенко и Анастасия Каменских записали шуточный видеоролик, в котором выступили против преследования русского языка на Украине. Музыканты с иронией извинились за русскую речь, изобразив физическую боль, и напомнили о существовании свободы. После публикации видео артистов внесли в базу данных экстремистского сайта «Миротворец».
Украинские власти продолжают политику вытеснения русского языка, опираясь на закон о государственном языке, который ограничивает права национальных меньшинств. Несмотря на это, многие граждане страны используют русский язык в повседневном общении, что регулярно приводит к конфликтам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Верховная рада не смогла лишить рэпера Потапа звания народного артиста.
В августе украинцы захотели лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста.
Ранее украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка.