Рада не смогла лишить рэпера Потапа звания народного артиста

Депутаты Рады провалили голосование о лишении Потапенко звания народного артиста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутатам Верховной рады не хватило поддержки для принятия решения по музыканту, передает ТАСС.

Инициатива предполагала отправку запроса главе государства с требованием отобрать у исполнителя звание народного артиста.

Депутат парламента Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале. «Рада не проголосовала за направление Зеленскому запроса о лишении звания народного артиста Украины Потапа. Не хватило голосов», – написала политик.

В августе Алексей Потапенко и Анастасия Каменских выступили против преследования русскоговорящих граждан на Украине. Музыканты опубликовали шуточный ролик, в котором извинялись за использование русского языка, нарочито изображая сильную физическую боль. Свои действия они объяснили тем, что забыли о существовании понятия свободы.

После публикации скандального видео артисты были внесены в базу данных экстремистского сайта «Миротворец». Украинские власти продолжают политику вытеснения русского языка, однако многие жители страны продолжают активно использовать его в повседневной жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на сайте офиса президента Украины появилась петиция с требованием лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста.

В середине сентября персональные данные исполнителя внесли в базу скандального сайта «Миротворец».

Ранее супруга музыканта Настя Каменских публично осудила дискриминацию русского языка в стране.