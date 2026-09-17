История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.0 комментариев
Рада не смогла лишить рэпера Потапа звания народного артиста
Депутаты Рады провалили голосование о лишении Потапенко звания народного артиста
Верховная рада не смогла принять решение о направлении Владимиру Зеленскому просьбы лишить рэпера Потапа (Алексея Потапенко) звания народного артиста Украины, сообщила депутат украинского парламента Ольга Василевская-Смаглюк.
Депутатам Верховной рады не хватило поддержки для принятия решения по музыканту, передает ТАСС.
Инициатива предполагала отправку запроса главе государства с требованием отобрать у исполнителя звание народного артиста.
Депутат парламента Ольга Василевская-Смаглюк прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале. «Рада не проголосовала за направление Зеленскому запроса о лишении звания народного артиста Украины Потапа. Не хватило голосов», – написала политик.
В августе Алексей Потапенко и Анастасия Каменских выступили против преследования русскоговорящих граждан на Украине. Музыканты опубликовали шуточный ролик, в котором извинялись за использование русского языка, нарочито изображая сильную физическую боль. Свои действия они объяснили тем, что забыли о существовании понятия свободы.
После публикации скандального видео артисты были внесены в базу данных экстремистского сайта «Миротворец». Украинские власти продолжают политику вытеснения русского языка, однако многие жители страны продолжают активно использовать его в повседневной жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на сайте офиса президента Украины появилась петиция с требованием лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста.
В середине сентября персональные данные исполнителя внесли в базу скандального сайта «Миротворец».
Ранее супруга музыканта Настя Каменских публично осудила дискриминацию русского языка в стране.