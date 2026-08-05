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Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы
Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы
Российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике в Париже, получив за свое победное выступление 244,8221 балла.
Национальная сборная одержала победу на турнире в Париже, передает ТАСС. За блестящее исполнение акробатической программы судьи поставили россиянкам 244,8221 балла.
Вторую ступень пьедестала почета заняли представительницы Испании с результатом 242,2428 балла. Бронзовые награды достались команде Италии, заработавшей 219,2545 балла.
Всего на текущем европейском первенстве отечественные атлеты собрали внушительную коллекцию из 12 наград. В копилке сборной теперь четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне отечественные спортсменки показали лучший результат в технической программе командного турнира. 3 августа россиянки одержали победу в произвольной программе соревнований.
Перед этим российский смешанный дуэт пожаловался на заниженные оценки судей.