Сборы фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» превысили 1 млрд долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Быстрее этой отметки достиг лишь блокбастер «Мстители: Финал» в 2019 году, передает Variety.

За первые четыре дня проката в Северной Америке картина заработала 407 млн долларов, установив рекорд скорости достижения 400 млн долларов. Фильм также показал лучшие сборы в истории для понедельника – 47 млн долларов, побив рекорд «Черной пантеры» (40 млн долларов). За рубежом лента собрала 645,8 млн долларов.

«Я не ожидал, что рекорд «Финала» будет побит, но я не мог бы быть счастливее, что это произошло в минувшие выходные с нашим 38-м фильмом киновселенной Marvel», – заявил продюсер и президент Marvel Studios Кевин Файги.

«Человек-паук: Совершенно новый день» стал четвертым фильмом 2026 года, собравшим миллиард долларов, после картин «Супербратья Марио в кино 2», «Майкл» и «История игрушек 5». К этой отметке также приближается фильм Кристофера Нолана «Одиссея» с 912 млн долларов сборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые три дня показов в США и Канаде картина «Человек-паук: Новый день» заработала 355 млн долларов. В июне исполнитель главной роли Том Холланд подтвердил информацию о тайной свадьбе с актрисой Зендаей.

Осенью прошлого года во время исполнения трюка на съемках этого фильма британский актер получил легкое сотрясение мозга.