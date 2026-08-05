Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

Tекст: Катерина Туманова

«Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

«Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.



