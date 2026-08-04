Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Должник по алиментам на Урале пригласил на свидание пристава вместо знакомой
Житель Екатеринбурга, задолжавший по алиментам, перепутал судебного пристава с девушкой по имени Марина и позвал ее домой, попросив прийти без макияжа.
Житель Екатеринбурга, задолжавши по алиментам ребенку около 900 тыс. рублей, получил 10 суток ареста после того, как пригласил на свидание пристава, передает РИА «Новости».
Мужчина долгое время не работал, злоупотреблял алкоголем и скрывался от уплаты алиментов.
Когда пристав по розыску позвонила должнику, он решил, что общается с новой знакомой. «Обрадовавшись неожиданному знакомству, он охотно поддержал разговор, пригласил «Марину» в гости, подробно объяснил, где находится, как к нему лучше добраться, и даже попросил не краситься, отметив, что естественная красота ему нравится больше», – сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Вместо ожидаемого свидания мужчину ждала встреча с сотрудниками ведомства. В результате на него составили протокол об административном правонарушении за уклонение от содержания ребенка.
На портале «Госуслуги» заработал официальный реестр злостных неплательщиков алиментов.
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