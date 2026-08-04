Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Российские волейболисты отказались от участия в Чемпионате мира в Польше
Мужская национальная команда отказалась от поездки на мировое первенство в Польшу из-за отсутствия гарантий безопасности, однако обе российские сборные сыграют в Лиге наций, сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Отечественная федерация волейбола приняла решение отказаться от поездки на турнир, передает РИА «Новости».
Соревнования пройдут в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года. При этом возможность выступления женской команды на чемпионате продолжает обсуждаться совместно с организаторами.
«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», – заявил президент организации Станислав Шевченко.
Обе российские сборные выступят в розыгрыше Лиги наций 2027 года, сообщает ТАСС. Команды получили это право благодаря высокому рейтингу среди ранее не квалифицировавшихся участников. Для этого организаторы турнира в порядке исключения расширили состав участников с 18 до 19 команд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко подтвердил высокую вероятность поездки национальных команд на Олимпийские игры.
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