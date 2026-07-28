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Яременко: Россия гарантировала участие волейболистов в Олимпиаде
Глава ВФВ сообщил о гарантированном участии российских волейболистов в Олимпиаде
Национальные команды страны по волейболу практически обеспечили себе путевки на предстоящие летние Игры в Лос-Анджелесе благодаря высокому международному рейтингу.
Российские волейбольные сборные почти гарантировали себе выступление на Олимпийских играх 2028 года за счет сохраненных позиций в мировом табеле о рангах, передает ТАСС.
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко подтвердил высокую вероятность поездки спортсменов на турнир.
«Если мы говорим про первую сборную, вот которая сегодня собралась в Новогорске, то ближайшее официальное соревнование – это Лига наций 2027 года и чемпионат мира», – сказал Яременко.
Спикер добавил, что команда фактически отобралась на соревнования благодаря решению Международной федерации волейбола (FIVB) законсервировать баллы.
Именно на этих показателях базируется система квалификации. Ранее организация сняла все ограничения на допуск отечественных атлетов к турнирам под своей эгидой.
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