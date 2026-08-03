В Сухуме стартовал XXIV фестиваль Хиблы Герзмава с джазовой программой

Tекст: Елизавета Шишкова

Проект объединяет исполнителей и зрителей из разных городов и стран и проходит при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, а также правительства Республики Абхазия и Министерства культуры Абхазии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По сложившейся традиции день открытия начался с церемонии посадки сакур на набережной Сухума: каждое лето Хибла Герзмава высаживает в родной столице новые деревья. Вечером площадь у Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба превратилась в концертный зал под открытым небом, где собрались тысячи жителей и гостей республики. Певица вместе с Большим джазовым оркестром под управлением Петра Востокова представила сухумскую премьеру новой программы, впервые выступив в Абхазии с джазовыми версиями знаменитых советских песен; концерт завершился продолжительными аплодисментами и праздничным салютом.

«Каждый год для меня особенное счастье возвращаться домой и открывать фестиваль именно здесь, в Абхазии. Отсюда начинается большое музыкальное путешествие, которое затем проходит через тысячи километров. Я очень рада, что в этом году мы открываем фестиваль новой джазовой программой вместе с Петром Востоковым и его замечательным оркестром», – сказала Хибла Герзмава.

Уже 5 августа фестиваль продолжится у стен древнего Бедийского собора в высокогорном селе Агубедия, где прозвучат шедевры мировой классики в исполнении Хиблы Герзмава, Академ-квартета, органиста Луки Гаделия, аккордеониста Никиты Власова и контрабасиста Василия Андреева.

Финалом абхазской части программы станет концерт 8 августа в Пицундском храме, посвященный памяти первого педагога Хиблы Герзмава по вокалу Жозефины Бумбуриди. Вместе с певицей выступят лауреаты и призеры Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров ее имени и органист Иван Царёв.

После выступлений на родной земле фестиваль, который уже 24 года начинается в Абхазии среди древних святынь, гор и моря, отправится в российские регионы: до середины декабря концерты пройдут в Ханты-Мансийске, Калуге, Тюмени, Кургане, Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Петербурге и Вологде.