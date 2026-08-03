Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.44 комментария
Эксперт Киселев: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций между Славянском и Краматорском для скрытного перемещения легкой техники и личного состава, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
Украинские боевики вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска для передвижения, пояснил Киселев ТАСС.
«От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», – рассказал специалист.
Киселев добавил, что главная задача российских войск в районе дружковской городской общины заключается в выходе на южные окраины Краматорска и закреплении на этих позициях.
Подобные подземные сооружения противник обустраивает и на других направлениях, включая правый берег Днепра в Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные анонсировали скорое начало активных боев в пригородах Славянска и Краматорска.
В июне подразделения «Южной» группировки войск освободили важную высоту над этими городами в населенном пункте Рай-Александровка.
Весной ВС России ракетами «Искандер» уничтожили подземные бункеры украинской армии в Славянске.