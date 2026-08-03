Комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении

Tекст: Антон Антонов

«В Краснопольском районе ликвидирован командир первого батальона 119 обр ТерО Андрей Ливенко, а также ряд «офицеров» ВСУ и солдат из батальона охраны, сопровождавших украинского комбата», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Штурмовые части группировки войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Шосткинского и Сумского районов, а также по Белополью, Краснополью и Глухову. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках до 400 м.

В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, огневые контакты не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Марьино и поселке Хотень.

На Харьковском направлении удары российской армии пришлись по районам Харькова, Сосновки, Прудянки, Лозовой, Рубежного, Василевки, Купино, Дергачей, Дергачей и Богодухова.

В области оборудованы несколько полевых госпиталей первого медицинского батальона ВСУ, сформированного на базе иностранного легиона ГУР и занимающегося эвакуацией и лечением прежде всего иностранных наемников. В составе батальона работают специалисты западных клиник по трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сосновке и Прудянке, а также складу беспилотников в Дергачах, уничтожив украинских штурмовиков, БПЛА и автомобильную технику.

Штурмовые подразделения «Севера» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

На Волчанском направлении бойцы «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, районе Шевченково и в лесах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в Устиновке и Анищино.

В Черниговской области, по сообщениям местных жителей, украинской стороной ужесточена принудительная эвакуация населения для размещения в домах личного состава ВСУ, при отказе женщинам угрожают лишением родительских прав, в операциях участвуют сотрудники СБУ и полиции из других регионов.

Командование ВСУ перебросило в Черниговскую область расчеты 50-й артиллерийской бригады, где действует запрет на ношение военной формы в прифронтовых районах.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по украинским силам в районах Сум, Кияницы и Краснополья.

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