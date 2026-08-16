Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Российские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ
Российские спортсмены заняли третье место в заплыве вольным стилем, показав время семь минут и 26,35 секунды на соревнованиях в Париже.
Команда российских пловцов финишировала третьей в смешанной эстафете четыре по 200 метров, передает РИА «Новости».
В финальном этапе Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина уступили соперникам из Британии и Германии.
Чемпионами заплыва стали британцы с результатом 7 минут и 24,13 секунды. Немецкие спортсмены завоевали серебряные награды, показав время 7 минут и 25,43 секунды.
В квалификационном раунде за российскую сборную также выступали Роман Акимов, Андрей Черепков и Софья Дьякова.
Россия удерживает третью строчку в общем медальном зачете ЧЕ по плаванию. В копилке нейтральных атлетов четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Европейское первенство по водным видам спорта завершится 16 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские пловцы установили новый рекорд соревнований в Париже в смешанной эстафете. Евгения Чикунова обновила историческое достижение турнира на дистанции 200 метров брассом. А пловцы Либман и Дугласс обновили два мировых рекорда.