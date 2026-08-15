На чемпионате Европы пловцы обновили два мировых рекорда

На чемпионате Европы пловцы Либман и Дугласс обновили два мировых рекорда

Tекст: Тимур Шайдуллин

19-летний Йоханнес Либман завоевал золотую медаль в финальном заплыве чемпионата Европы с мировым рекордом, сообщает РИА «Новости». Немецкий атлет улучшил время олимпийского чемпиона 2024 года Бобби Финка почти на четыре секунды. Второе место досталось венгру Залану Шаркани с отставанием 12,66 секунды, а замкнул тройку лидеров немец Оливер Клемет.

Параллельно двукратная олимпийская чемпионка Кейт Дугласс обновила мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем. 24-летняя американка преодолела дистанцию за 23,49 секунды на чемпионате Тихоокеанского региона. Предыдущее достижение принадлежало Гретчен Уолш и было установлено 28 июня на соревнованиях в Риме.

В послужном списке Дугласс значатся две золотые медали Игр в Париже, а также два серебра и одна бронза. Кроме того, спортсменка семь раз выигрывала чемпионаты мира и 11 раз становилась лучшей на мировых первенствах на короткой воде.

Соревнования проходят во французской столице с 31 июля по 16 августа. Российские пловцы принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские пловцы установили новый рекорд соревнований в Париже в смешанной эстафете.

Кроме того, Евгения Чикунова обновила историческое достижение турнира на дистанции 200 метров брассом, а Илья Бородин одержал победу на дистанции 400 метров комплексным плаванием.