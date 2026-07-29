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В моргах Черниговской области Украины оказались сотни тел украинских военных
В моргах Черниговской области Украины остаются сотни тел военных ВСУ, власти запрещают единовременно выдавать их родственникам.
«В моргах Черниговской области продолжают находиться сотни останков уничтоженных солдат ВСУ, которых киевский режим запрещает единовременно отдавать родственникам. В регионе действует ограничение – не более пяти похорон военнослужащих в сутки», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Глухова, сел Ободы, Липняк, Осоевка, Недригайлово, поселка Угроеды и Краснополья.
Стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке Шосткинского района, а также в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи, Хотени и лесных массивах южнее Иволжанского.
В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 700 м. Южнее Иволжанского ВСУ предприняли контратаку силами двух штурмовых групп, но в результате комплексного огневого поражения атакующие украинские силы были уничтожены. В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в лесных массивах и приграничном селе Проходы.
На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по целям в районах Харькова, Шаповаловки, Карасевки, Цуповки, Избицкого, Соснового Бора, Новоалександровки, Василевки, Зарубинки, Колодезного и Ольховатки. Штурмовые подразделения «Северян» продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.
По резервам ВСУ в Цуповке, Шаповаловке и Карасевке российская авиация нанесла огневое поражение, ликвидировав украинских штурмовиков. На Волчанском направлении подразделения группы «Север» продвинулись на 16 участках до 700 м, при этом бои продолжаются в Ивановке, Юрченково, поселке Белый Колодезь, Бакшеевке, у Шевченково, в Веровке и лесах Волчанского района.
На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка и в Устиновке.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области двое мобилизованных солдат ВСУ умерли от физнагрузок.
Украинские новобранцы, призванные весной, не справились с тяжелыми тренировками и скончались, у них обоих были хронические заболевания.