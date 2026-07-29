Tекст: Антон Антонов

«В моргах Черниговской области продолжают находиться сотни останков уничтоженных солдат ВСУ, которых киевский режим запрещает единовременно отдавать родственникам. В регионе действует ограничение – не более пяти похорон военнослужащих в сутки», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Глухова, сел Ободы, Липняк, Осоевка, Недригайлово, поселка Угроеды и Краснополья.

Стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке Шосткинского района, а также в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи, Хотени и лесных массивах южнее Иволжанского.

В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 700 м. Южнее Иволжанского ВСУ предприняли контратаку силами двух штурмовых групп, но в результате комплексного огневого поражения атакующие украинские силы были уничтожены. В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по целям в районах Харькова, Шаповаловки, Карасевки, Цуповки, Избицкого, Соснового Бора, Новоалександровки, Василевки, Зарубинки, Колодезного и Ольховатки. Штурмовые подразделения «Северян» продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

По резервам ВСУ в Цуповке, Шаповаловке и Карасевке российская авиация нанесла огневое поражение, ликвидировав украинских штурмовиков. На Волчанском направлении подразделения группы «Север» продвинулись на 16 участках до 700 м, при этом бои продолжаются в Ивановке, Юрченково, поселке Белый Колодезь, Бакшеевке, у Шевченково, в Веровке и лесах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка и в Устиновке.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области двое мобилизованных солдат ВСУ умерли от физнагрузок.

Украинские новобранцы, призванные весной, не справились с тяжелыми тренировками и скончались, у них обоих были хронические заболевания.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!