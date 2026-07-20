  • Новость часаПо факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

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    20 июля 2026, 09:19 • Новости дня

    Российская артиллерия уничтожила опорный пункт НАТО под Новопавловкой

    Артиллеристы «Центра» разгромили оборудованный НАТО украинский опорный пункт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Точным огнем артиллерии ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ, оборудованный по стандартам НАТО, под Новопавловкой в Днепропетровской области, рассказал наводчик артиллерийского орудия группировки «Центр», младший сержант Никита Крапивин.

    Расчеты орудий группировки войск «Центр» успешно поразили укрепления и живую силу украинских формирований на днепропетровском направлении, передает РИА «Новости». Огневое поражение наносилось из 152-миллиметровых артиллерийских комплексов.

    «В районе населенного пункта Новопавловка был обнаружен натовский опорник с крепкими перекрытиями и с пулеметными установками. И мы орудиями точно попадали в каждую из этих установок», – рассказал наводчик орудия младший сержант Никита Крапивин.

    Военнослужащий добавил, что корректировка ударов осуществлялась при помощи беспилотников. Крапивину сейчас 23 года, он отправился на службу из Челябинска шесть лет назад, а спустя девять месяцев заключил контракт. Боец участвует в спецоперации с первого дня.

    Накануне Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по позициям противника в районе Новопавловки. Подразделения продолжают успешное выполнение задач на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили село Вольное на днепропетровском направлении.

    В конце мая штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям Новопавловки.

    До этого бойцы выбили украинские формирования из девяти построенных по стандартам НАТО железобетонных опорных пунктов.

    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    19 июля 2026, 18:53 • Новости дня
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    Baykar и Leonardo разработали управление БПЛА с боевого самолета
    @ BAYKAR/Handout/Anadolu/Reuters Connect

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Турецкая Baykar и итальянская Leonardo представят результаты работы над технологиями взаимодействия пилотируемых и беспилотных аппаратов на авиасалоне в Фарнборо.

    Компании проведут специальный брифинг, на котором расскажут об испытаниях концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия, передает Anadolu. Тестирование с участием учебно-боевого самолета M-346 и ударного дрона Bayraktar KIZILELMA проходит в Турции.

    На выставке также покажут беспилотник Bayraktar TB3, способный использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Этот аппарат является ключевым проектом совместного предприятия LBA Systems, нацеленного на европейский рынок.

    Партнерство Baykar и Leonardo, начавшееся в 2025 году, направлено на развитие беспилотных систем. Турецкая сторона отвечает за проектирование платформ, а итальянская предоставляет электронные системы и развивает технологии роевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar весной этого года заключила первый экспортный контракт на поставку беспилотников Kizilelma в Индонезию.

    В конце прошлого года этот беспилотный истребитель впервые в мире поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Морская версия аппарата Bayraktar TB3 со складным крылом ранее успешно взлетела с палубы турецкого универсального десантного корабля «Анадолу».

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    19 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке

    Пленные боевики ВСУ поблагодарили солдат ВС России за спасение

    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке
    @ Скриншот с видео Max-канала Минобороны

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили российских бойцов за сохранение жизни после того, как командование отправило их на верную гибель в Константиновке делать пиар-видео об успехах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных, которые сохранили им жизнь при взятии в плен. Командование ВСУ отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать украинские флаги в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР.

    Тогда бойцы российской группировки «Южная» взяли солдат ВСУ в плен.

    «Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых <...> Спасибо четвертой бригаде <...> слава Российской Федерации!» – сказали пленные на видео, опубликованном Минобороны России.

    На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым приколоты фотографии Владимира Зеленского и Александра Сырского. В ходе видеозаписи они их бросают и разворачивают российский триколор.

    Напомним, ВСУ потребовали любой ценой записывать видео о присутствии в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности командования ВСУ реальной ситуацией на участке фронта. Российские военные 19 июля взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке.

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    19 июля 2026, 18:41 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирован 23-летний капитан ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции уничтожен офицер украинской армии Александр Любарец, попавший на фронт прямо со студенческой скамьи.

    Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий командира украинских подразделений, передает ТАСС. Офицер оказался на передовой будучи курсантом второго курса военного училища.

    Представитель российских силовых структур подтвердил гибель военнослужащего. «В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец. Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие узнали о назначении курсантов военных училищ командирами взводов ВСУ.

    В ноябре прошлого года российские силы уничтожили в Харьковской области 21-летнего выпускника Академии Госпогранслужбы Украины.

    В январе текущего года представители силовых структур сообщили о ликвидации пяти украинских офицеров на различных участках фронта.

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    19 июля 2026, 15:06 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по наемникам в Одесской области

    Под Одессой поражены портовая инфраструктура и базы с наемниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Масштабная атака затронула стратегически важные порты, склады с военной техникой и тренировочные базы, где могли находиться иностранные боевики.

    Серия мощных взрывов прогремела на территории портов и военных объектов региона, передает РИА «Новости». Основными целями стали логистические узлы, через которые осуществлялась перевалка топлива и грузов военного назначения для украинской армии.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил детали произошедшего. «Удары были нанесены по порту Южный, тренировочной базе в районе Каролино-Бугаза и военному складу в Черноморске», – заявил он.

    По предварительным данным, в пораженном учебном центре тайно размещались иностранные наемники и добровольческие подразделения.

    Ранее российское оборонное ведомство уже отчитывалось об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Кроме того, регулярными целями становились грузовые суда, задействованные в скрытой перевозке западных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска.

    В результате этих атак военные поразили критически важные логистические узлы украинской армии.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении цехов по производству беспилотных летательных аппаратов.

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    20 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM доложило о двух погибших и пропавшем без вести военных США

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило об обнаружении тел недавно погибших военнослужащих после иранских атак.

    Центральное командование США объявило 17 июля о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.

    «После тщательного поиска военнослужащие США обнаружили неопознанные останки на месте происшествия сегодня. Процесс экспертизы для подтверждения останков продолжается», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Отдельно командование сообщило о погибшем военнослужащем США в северном Ираке.

    «Он был убит в бою 18 июля во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса с сбитого иранского дрона-камикадзе», – добавили в ведомстве

    Еще один американский солдат получил ранение и продолжает лечение незначительной травмы.

    В командовании подчеркнули, что воздержатся от предоставления дополнительной информации о погибших и пропавших без вести из уважения к их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар Ирана по американской базе в Иордании привел к гибели двух солдат США. Президент США пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    19 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    МИД пообещал «соответствующую реакцию» на размещение ракет Typhon Сеулом

    МИД России пообещал ответить на размещение ракет Typhon в Корее

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва примет компенсирующие шаги в ответ на появление систем США Typhon на японской территории, параллельно укрепляя обороноспособность, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    США с Южной Кореей и Японией проводят серию масштабных учений, в рамках этих маневров Япония согласилась развернуть на своей территории американские комплексы Typhon, что в Москве пристально отслеживают.

    «Рассматриваем предоставление Токио своей территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) как шаг, оказывающий серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам», – заявил он ТАСС.

    Руденко добавил, что МИД России пока не имеет сведений о намерениях Южной Кореи развернуть на своей территории американские комплексы Typhon.

    «В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию», – резюмировал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные учения Японии и США начались 20 июня на Окинаве и Кюсю. Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии. МИД указал на рассуждения японской прессы о ракетных ударах по Владивостоку.

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    20 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о деятельности сторонников Порошенко в городе Нежин

    ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели новые рубежи на ключевых направления фронта и узнали, что в Черниговской области сторонники Петра Порошенко, внесенного в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, помогают ВСУ.

    «В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

    При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.

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    19 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Жители Токио потребовали отставки премьер-министра Японии из-за роста военных расходов

    В Токио прошел масштабный митинг против милитаризации Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Многотысячная толпа протестующих собралась у здания японского парламента, выступая против наращивания оборонного бюджета и требуя смены политического руководства страны.

    Масштабная протестная акция собрала около 25 тыс. участников в центре японской столицы, передает РИА «Новости».

    Несмотря на тридцатиградусную жару, активисты заполнили сквер и прилегающие улицы около здания парламента. Собравшиеся выразили резкое недовольство текущим курсом властей.

    «Такаити – увольняйся! Коидзуми – увольняйся!», – скандировали участники, обращаясь к премьер-министру и главе оборонного ведомства.

    Главными причинами возмущения стали шаги правительства по милитаризации Японии, активизация экспорта вооружений и увеличение военных расходов.

    Протестующие также несли плакаты с призывами не менять конституцию и провести досрочные выборы. По словам активистов, уличные акции остаются единственным способом выразить несогласие с политикой правящей партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми отверг обвинения в отказе от пацифизма.

    Премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности страны. Нижняя палата парламента переизбрала политика на пост главы правительства в феврале текущего года.

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    19 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные сбили 161 украинский беспилотник за 12 часов

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированная атака украинских летательных аппаратов затронула сразу несколько регионов России, включая Москву и южные территории.

    Средства противовоздушной обороны ВС РФ в течение дня уничтожили 161 украинский беспилотник над российскими регионами, передает РИА «Новости». Атака продолжалась на протяжении двенадцати часов.

    «В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

    Вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской и Тульской областями.

    Кроме того, беспилотники перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 117 вражеских летательных аппаратов над девятью областями и акваториями двух морей.

    Тремя днями ранее российские военные отразили массированную атаку 146 украинских беспилотников. В начале месяца отечественные системы ПВО перехватили 116 дронов над регионами России.

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    20 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Американцы начали девятый вечер атак на Иран подряд

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны атак по Ирану, отметив, что они длятся девятый вечер подряд.

    «Центральное командование ВС США начало новую волну ударов по Ирану в 19.00 по восточному времени, это уже девятый вечер подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток, а WP предупредила о том, что США пребывает на грани полномасштабной войны с Ираном.


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    20 июля 2026, 08:43 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили украинские дроны новейшим перехватчиком «Елка»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы с помощью переносного комплекса «Елка» уже уничтожали в ДНР разведывательные беспилотники ВСУ «Фурия», «Валькирия» и Hornet, сообщил механик-водитель подразделения Валерий Иванов.

    Военнослужащие Вооруженных сил России успешно применили переносной комплекс «Елка» для поражения беспилотников противника в ДНР, передает РИА «Новости».

    Механик-водитель подразделения Валерий Иванов рассказал об уничтожении аппаратов «Фурия», «Валькирия» и Hornet.

    «С помощью «Елки» мы сбивали украинские разведчики – «Фурию», «Валькирию», «Хорнеты» тоже уничтожали», – сообщил боец. Он добавил, что система отличается исключительной надежностью и позволила ликвидировать множество воздушных целей.

    Перед запуском оператору требуется установить пусковой ключ и выполнить калибровку устройства на ровной поверхности. Этот процесс занимает около десяти или 12 секунд.

    Затем комплекс выносят на открытую местность для захвата цели, который сопровождается специальным звуковым сигналом. Российская разработка устойчива к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и эффективно поражает различные типы БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные разработчики активно модернизируют пехотные дроны для нужд противовоздушной обороны.

    В мае российские военные установили рекорд по числу сбитых беспилотников с помощью перехватчика «Елка».

    Этот новейший комплекс с искусственным интеллектом внедряется в систему защиты критически важных объектов страны.

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