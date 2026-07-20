Артиллеристы «Центра» разгромили оборудованный НАТО украинский опорный пункт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты орудий группировки войск «Центр» успешно поразили укрепления и живую силу украинских формирований на днепропетровском направлении, передает РИА «Новости». Огневое поражение наносилось из 152-миллиметровых артиллерийских комплексов.

«В районе населенного пункта Новопавловка был обнаружен натовский опорник с крепкими перекрытиями и с пулеметными установками. И мы орудиями точно попадали в каждую из этих установок», – рассказал наводчик орудия младший сержант Никита Крапивин.

Военнослужащий добавил, что корректировка ударов осуществлялась при помощи беспилотников. Крапивину сейчас 23 года, он отправился на службу из Челябинска шесть лет назад, а спустя девять месяцев заключил контракт. Боец участвует в спецоперации с первого дня.

Накануне Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по позициям противника в районе Новопавловки. Подразделения продолжают успешное выполнение задач на данном участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили село Вольное на днепропетровском направлении.

В конце мая штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям Новопавловки.

До этого бойцы выбили украинские формирования из девяти построенных по стандартам НАТО железобетонных опорных пунктов.