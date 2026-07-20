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Российская артиллерия уничтожила опорный пункт НАТО под Новопавловкой
Артиллеристы «Центра» разгромили оборудованный НАТО украинский опорный пункт
Точным огнем артиллерии ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ, оборудованный по стандартам НАТО, под Новопавловкой в Днепропетровской области, рассказал наводчик артиллерийского орудия группировки «Центр», младший сержант Никита Крапивин.
Расчеты орудий группировки войск «Центр» успешно поразили укрепления и живую силу украинских формирований на днепропетровском направлении, передает РИА «Новости». Огневое поражение наносилось из 152-миллиметровых артиллерийских комплексов.
«В районе населенного пункта Новопавловка был обнаружен натовский опорник с крепкими перекрытиями и с пулеметными установками. И мы орудиями точно попадали в каждую из этих установок», – рассказал наводчик орудия младший сержант Никита Крапивин.
Военнослужащий добавил, что корректировка ударов осуществлялась при помощи беспилотников. Крапивину сейчас 23 года, он отправился на службу из Челябинска шесть лет назад, а спустя девять месяцев заключил контракт. Боец участвует в спецоперации с первого дня.
Накануне Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по позициям противника в районе Новопавловки. Подразделения продолжают успешное выполнение задач на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили село Вольное на днепропетровском направлении.
В конце мая штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям Новопавловки.
До этого бойцы выбили украинские формирования из девяти построенных по стандартам НАТО железобетонных опорных пунктов.