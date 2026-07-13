Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.3 комментария
Intelligence Online: Российские дроны расширяют брешь в ПВО Украины
Российские дроны расширяют брешь в украинской противовоздушной обороне, пишет портал Intelligence Online.
Российские беспилотные аппараты успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».
Французский портал Intelligence Online отмечает усугубляющееся бессилие Киева в вопросах защиты воздушного пространства. «Дыра в ПВО Украины расширяется», – говорится в публикации.
Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с серьезным дефицитом радиолокационных станций Giraffe. Кроме того, обороняющейся стороне критически не хватает высокоскоростных ракетных перехватчиков.
Ранее представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий выражал недовольство текущим положением дел. Дипломат жаловался, что властям приходится просить западных партнеров передавать зенитные снаряды с истекающим сроком годности вместо их плановой утилизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские дипломаты начали переговоры о выкупе подлежащих утилизации западных ракет.
Местные средства массовой информации признали бессилие противовоздушной обороны перед российскими атаками.
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по киевским предприятиям военно-промышленного комплекса.