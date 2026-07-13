Intelligence Online: Российские дроны расширяют брешь в ПВО Украины

ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана

Tекст: Катерина Туманова

«Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

«Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

«Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.



