Госдума приняла закон о новых правилах использования SIM-карт

Tекст: Валерия Городецкая

Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, передает РИА «Новости». Законопроект был внесен правительством в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года.

Согласно новым нормам, родители или законные представители получили право уведомлять оператора связи о передаче абонентского номера ребенку с указанием его возраста. Эта мера призвана обеспечить доступ к безопасному контенту и противодействовать мошенническим схемам. Особенности оказания услуг в таких случаях определит правительство.

Кроме того, документ устанавливает, что расторгнуть договор об оказании услуг связи в отношении конкретного номера теперь можно только по истечении 90 дней с момента его выделения. Если абонент обращается с таким требованием раньше, оператор обязан приостановить оказание услуг и прекратить взимание платы. Данное нововведение направлено на борьбу с использованием одноразовых SIM-карт.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал разработку дополнительных мер для защиты россиян от киберпреступников.

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко рассказал о праве родителей не уведомлять операторов связи о передаче сим-карты детям.

Правительство предложило запретить расторжение абонентских договоров в первые 90 дней для борьбы с одноразовыми номерами.