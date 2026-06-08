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Уволен первый вице-губернатор Новосибирской области Петухов
Травников уволил первого вице-губернатора Петухова и перераспределил обязанности
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке первого вице-губернатора Юрия Петухова, чьи обязанности решено закрепить за другими заместителями главы региона.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об увольнении первого вице-губернатора Юрия Петухова на оперативном совещании регионального правительства, передает РИА «Новости».
«Юрий Федорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области. Попрошу обязанности, закрепленные за первым замом губернатора, исполнять в соответствии с временным перераспределением», – заявил глава региона.
Травников уточнил, что до конца июня внесет изменения в структуру правительства и администрации губернатора. По его словам, обязанности первого заместителя губернатора будут закреплены за другими замами, которым поручено учитывать это в работе и исполнять задачи, ранее закрепленные за Петуховым.
Юрий Петухов занимал пост первого вице-губернатора, руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Он родился 12 апреля 1968 года в городе Черемхово Иркутской области, в 1994 году окончил Новосибирский юридический институт, филиал Томского госуниверситета, имеет степень кандидата юридических наук. В разные годы возглавлял избирательную комиссию Новосибирска и Новосибирской области, был вице-мэром города, а с октября 2015 года работал первым вице-губернатором, назначенным Владимиром Городецким; Андрей Травников, став губернатором в 2017 году, сохранил его на этой должности.
Ранее Травников отправил в отставку министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова из-за провалов в работе ведомства.