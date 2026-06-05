ВС России вооружили роботов огнеметами «Шмель»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) усовершенствовали роботизированную платформу, установив на нее мощное вооружение, сказал собеседник РИА «Новости».

Модернизация прошла в полевых условиях.

Разработка предназначена для поддержки пехоты при расширении буферной зоны в Харьковской области. Мастера установили специальные направляющие, которые надежно фиксируют заряды и позволяют запускать их как одновременно, так и по очереди.

Комплекс управляется по оптоволоконному кабелю. По словам инженера, обновленный робот эффективно поражает опорные пункты и живую силу противника, укрывающуюся в блиндажах.

Военный добавил, что в зоне боевых действий также активно применяются ударные беспилотники и растет число случаев использования наземных роботов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский наземный дрон «Курьер» сбил украинский тяжелый беспилотник «Вампир» в Сумской области.