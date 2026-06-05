Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
ВС России вооружили роботов огнеметами «Шмель»
Российские военнослужащие группировки «Север» модернизировали наземный роботизированный комплекс, оснастив его реактивным пехотным огнеметом «Шмель» для поддержки штурмовых подразделений, сообщил инженер-техник с позывным «Механ».
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) усовершенствовали роботизированную платформу, установив на нее мощное вооружение, сказал собеседник РИА «Новости».
Модернизация прошла в полевых условиях.
Разработка предназначена для поддержки пехоты при расширении буферной зоны в Харьковской области. Мастера установили специальные направляющие, которые надежно фиксируют заряды и позволяют запускать их как одновременно, так и по очереди.
Комплекс управляется по оптоволоконному кабелю. По словам инженера, обновленный робот эффективно поражает опорные пункты и живую силу противника, укрывающуюся в блиндажах.
Военный добавил, что в зоне боевых действий также активно применяются ударные беспилотники и растет число случаев использования наземных роботов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский наземный дрон «Курьер» сбил украинский тяжелый беспилотник «Вампир» в Сумской области.