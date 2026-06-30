Россия в ООН разоблачила террористическую суть режима Зеленского

Tекст: Катерина Туманова

Она подчеркнула, что атака на автобус с белорусскими детьми, – это не просто очередной эпизод террора ВСУ против гражданских лиц.

«Это наглядное подтверждение его террористической сущности. Удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области – свидетельство того, что для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.

Евстигнеева указала на то, что режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ и обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний.

«При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается. Поэтому создаваемая картинка в СМИ складывается только за счет атак украинских БПЛА по гражданским объектам», – сказала дипломат.

Она отметила, что удар беспилотника по детям в Брянской области был очевидной спланированной пиар акцией на крови.

«На это указывают и активизировавшиеся практически одновременно – демонстративно и нагло – контакты с беглой так называемой белорусской оппозицией», – добавила и.о. российского постпреда.

Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.