«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.9 комментариев
В Киеве начались гей-парад и марш противников ЛГБТ
Вышедшие на улицы украинской столицы сторонники и противники ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) провели два параллельных марша, полностью проигнорировав объявленную по всей стране воздушную тревогу, сообщили местные СМИ.
В украинской столице начались шествия представителей сексуальных меньшинств и их оппонентов, передает издание Страна.ua. Для обеспечения безопасности в центр города стянули крупные силы полиции.
Участники «Марша равенства» призывают власти принять закон о гражданских партнерствах. Активисты также выступают против проекта нового Гражданского кодекса, в котором подобные союзы не предусмотрены.
Во время проведения акций в Киеве и других регионах страны объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31. Несмотря на потенциальную угрозу, участники обоих маршей не стали расходиться по домам или спускаться в бомбоубежища.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла решение Владимира Зеленского о признании однополых пар на Украине.
В августе прошлого года представители ЛГБТ-движения и военные «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) подрались на похоронах в Киеве.
Незадолго до этого украинская полиция задержала протестующих против проведения акции сторонников ЛГБТ молодых людей.