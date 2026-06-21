В Киеве начались гей-парад и марш противников ЛГБТ

Tекст: Дарья Григоренко

В украинской столице начались шествия представителей сексуальных меньшинств и их оппонентов, передает издание Страна.ua. Для обеспечения безопасности в центр города стянули крупные силы полиции.

Участники «Марша равенства» призывают власти принять закон о гражданских партнерствах. Активисты также выступают против проекта нового Гражданского кодекса, в котором подобные союзы не предусмотрены.

Во время проведения акций в Киеве и других регионах страны объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31. Несмотря на потенциальную угрозу, участники обоих маршей не стали расходиться по домам или спускаться в бомбоубежища.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла решение Владимира Зеленского о признании однополых пар на Украине.

В августе прошлого года представители ЛГБТ-движения и военные «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) подрались на похоронах в Киеве.

Незадолго до этого украинская полиция задержала протестующих против проведения акции сторонников ЛГБТ молодых людей.