Стало известно о серии взрывов в Киеве

Эксперт объяснил молчание ОБСЕ об украинских ударах по детям

Максим Григорьев: ОБСЕ молчит о военных преступлениях Украины против детей

Tекст: Олег Исайченко

«Удар по гражданским объектам в Геническе – это продолжение действий ВСУ, которые нельзя квалифицировать иначе, как военные преступления. Это грубейшее намеренное нарушение Гаагских конвенций. Это акт, направленный против человечности и не имеющий сроков давности», – сказал Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине, член ОП.

Спикер также обратил внимание на заявление постпреда России при ОБСЕ Дмитрия Полянского о том, что профильные структуры и генсек организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине.

«Я не удивлен молчанию ОБСЕ. У меня большой опыт личного взаимодействия с этой организацией. Могу с уверенностью сказать, что она уже на протяжении десятков лет практически не выполняет свою главную функцию – поддержание мира и безопасности в Европе», – поделился собеседник.

Он посетовал на политизацию организации, заметив, что ее работа все меньше соотносится с верховенством закона и защитой прав человека. «К сожалению, ОБСЕ, получая прямо из рук российских дипломатов однозначную информацию о намеренных убийствах женщин и детей со стороны ВСУ, делает вид, что ничего не происходит. При этом в своих действиях организация нередко руководствуется дезинформацией, активно распространяемой украинской стороной», – посетовал Григорьев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем канале в Max, что в ночь на 1 июня ВСУ ударили беспилотниками по жилым многоквартирным домам на улице Братьев Коваленко в Геническе. «Самое страшное – погиб ребенок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов», – отметил он.

Пострадали в результате удара 11 человек, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, из-за атаки были полностью обесточены Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский и Новокаховский округа.

Также украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на автодороге Скадовск – Лазурное в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. При ударе пострадала женщина, погибших нет.

Помимо этого, ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, в результате атаки повреждено остекление здания школы, автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров, сообщает РИА «Новости».

«Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка», – сказала она.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин отметил, что поставки Западом беспилотников для ударов по территории Донбасса делают страны Европы соучастниками преступлений ВСУ. «Мы столкнулись в очередной раз, к сожалению, с такой новой волной террора со стороны украинского режима в отношении гражданского населения и объектов критической инфраструктуры», – сказал он.

