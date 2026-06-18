Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.22 комментария
Исполком СНГ анонсировал заседание постпредов из-за удара дрона ВСУ по автобусу
Представители стран Содружества по инициативе Минска соберутся для обсуждения инцидента с атакой беспилотника на пассажирский транспорт в Брянской области.
Встреча Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества назначена на 19 июня, передает ТАСС. Главной темой повестки станет недавний удар украинского беспилотного аппарата по автобусу на территории Брянской области.
Инициатором экстренного созыва выступил Минск. «По инициативе белорусской стороны постпреды намерены обсудить вопрос об акте терроризма, совершенном украинской стороной против мирных граждан Республики Беларусь», – заявили в пресс-службе организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о террористическом акте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал детально разобраться в обстоятельствах инцидента совместно с российскими специалистами.