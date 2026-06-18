Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
«Аэрофлот» сообщил о переходе на скорректированное расписание в Шереметьево
«Аэрофлот» переходит на скорректированное расписание полетов в аэропорт Шереметьево и из него, сообщила авиакомпания.
«Аэрофлот» перешел на скорректированное расписание рейсов, прибывающих в Шереметьево и вылетающих из него, передает ТАСС.
«Аэрофлот входит в скорректированное расписание полетов в/из Шереметьево. На текущий момент скоплений в точках обслуживания пассажиров в базовом аэропорту Шереметьево не фиксируется», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Представители перевозчика подчеркнули, что планируют полностью восстановить обычный режим выполнения суточного плана полетов к 12.00 мск 19 июня.
Росавиация ввела временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.
Напомним, на подлете к Москве сбили порядка 180 дронов с начала суток.