Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Сценарист сериала «Счастливы вместе» получил срок за убийство
Сценариста Берестового приговорили к колонии за убийство участника «Дома-2»
Измайловский суд Москвы назначил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима создателю комедийного сериала «Счастливы вместе» Станиславу Берестовому за убийство участника телепроекта «Дом-2».
Измайловский суд столицы вынес приговор Станиславу Берестовому, признав его виновным в лишении жизни участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина, передает РИА «Новости». Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении строгого режима.
«Суд приговорил … признать Берестового виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ … назначить наказание в виде шести лет семи месяцев колонии строгого режима», – огласила решение судья.
Кроме того, инстанция обязала мужчину выплатить матери погибшего компенсацию. Сумма морального вреда составила два млн рублей, а материальный ущерб оценен почти в 500 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин погиб весной прошлого года во время работы над сценарием сериала. В июне этого года коллегия присяжных заседателей вынесла Станиславу Берестовому обвинительный вердикт. В ходе прений сторон государственное обвинение требовало назначить подсудимому девять лет колонии строгого режима.