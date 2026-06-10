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Путин подписал закон о страховании жизни с инвестиционной доходностью
Путин подписал закон о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью
Глава государства утвердил нормы, защищающие интересы граждан при покупке сложных финансовых продуктов и разделяющие страховые полисы на инструменты с объявленной и расчетной прибылью.
Президент Владимир Путин подписал закон о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, пишет РИА «Новости».
Нововведение направлено на защиту клиентов и предлагает два варианта полисов. При использовании объявленной доходности итоговая выплата зависит от общих результатов деятельности компании без привязки к активам.
Расчетная доходность напрямую связана с прибыльностью конкретных инструментов. Доступ к таким договорам получат только квалифицированные инвесторы, единовременно внесшие не менее шести млн рублей. «Это некоторый барьер на вход для людей, которые не могут позволить себе крупные вложения», – пояснял агентству директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что благодаря инициативе фондовый рынок получит новые длинные деньги. Условия могут предусматривать индексацию сумм на уровень инфляции или ключевую ставку ЦБ, однако их уменьшение запрещено.
Закон строго определяет, что выплата полагается исключительно лицу, имеющему на это право по договору. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин объяснил механизм работы долевого страхования жизни граждан. Заместитель министра финансов Иван Чебесков анонсировал запуск данной программы с 1 января 2025 года.
А Минфин оценил потенциальный объем сборов по этому виду страхования в 250 млрд рублей за первый год.