    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 12:59 • Новости дня

    Турецкие инженеры создали акустический радар для поиска дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс выявляет беспилотники по звуку работающих моторов, обеспечивая скрытое круговое обнаружение воздушных целей на дистанции до трех километров, отмечают турецкие инженеры.

    Турецкие специалисты представили инновационную систему, которая вычисляет дроны по звуку на дистанции до трех километров, передает РИА «Новости».

    В отличие от традиционных локаторов, часто реагирующих на птиц и другие помехи, новая аппаратура отличается высокой точностью в сложных условиях.

    Руководитель группы встроенного программного обеспечения Омер Бойраз объяснил преимущества разработки. «Активные радары, посылая сигнал, раскрывают свое местонахождение и потребляют много энергии. Акустический радар является пассивным, он находится исключительно в режиме прослушивания», – отметил эксперт.

    Инженер пояснил, что устройство анализирует звуки винтов и двигателей, безошибочно вычисляя координаты цели по горизонтали и вертикали на 360 градусов. Аппарат отличается низким потреблением энергии и станет эффективным дополнением к современным комплексам раннего предупреждения и защиты объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая украинский беспилотник рухнул на территории турецкого города Самсун.

    Российские военнослужащие приступили к боевым испытаниям новейшего акустического детектора дронов.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Премьер Стере анонсировал размещение в Норвегии ядерного оружия из Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    28 мая 2026, 19:19 • Новости дня
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции

    Reuters: Три танкера пострадали от атаки дронов у берегов Турции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черном море у побережья Турции в четверг неизвестные беспилотники атаковали три танкера, экипажи судов не получили серьезных повреждений, сообщило агентство Reuters.

    Три танкера были атакованы неизвестными беспилотниками в Черном море у берегов Турции, пишут «Вести» со ссылкой на агентство Reuters и судоходное агентство Tribeca.

    По их данным, под обстрел попал танкер James II под флагом Палау, а также два танкера Altura и Velora, которые шли под флагом Сьерра-Леоне. Инцидент был зафиксирован примерно в 80 км от района Туркели.

    К месту происшествия направили спасательные катера, все члены экипажей находятся в хорошем состоянии, говорится в сообщении. В министерстве транспорта Турции эти инциденты пока не прокомментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне в Черном море подвергся атаке дронов у входа в пролив Босфор.

    МИД Турции выразил серьезную озабоченность в связи с атакой на танкер в турецкой исключительной экономической зоне Черного моря.

    Ранее танкер Elbus, также под флагом Палау, у берегов Турции в Черном море был атакован неизвестными беспилотниками и отбуксирован к побережью.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    26 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, по оценке военных, заметно усилило сдерживание стран Запада, считает секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Российское нестратегическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», размещенные на территории Белоруссии, заметно усилили сдерживающий эффект в отношении Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, это размещение стало результатом совместного решения президентов России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал Шойгу на встрече с госcекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

    Шойгу подчеркнул, что выводы о возросшем сдерживающем потенциале основаны на оценках военных экспертов, которые проанализировали последствия размещения российских систем на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии заявили о размещении в стране комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия исключительно в целях защиты страны.

    Ранее российские ракетные комплексы «Орешник» в Белоруссии начали боевое дежурство в рамках договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение комплекса «Орешник» защитой западных рубежей ОДКБ.

    27 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители России и Афганистана на полях Международного форума по безопасности заключили официальное соглашение о развитии военно-технического взаимодействия двух стран.

    Москва и Кабул подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Двусторонний документ о партнерстве был подписан в рамках проходящего в Подмосковье Международного форума по безопасности, передает «Интерфакс».

    Ранее в среду министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу отметил расширение связей между государствами.

    «Взаимодействие с Россией имеет важное значение для нас. Афганистан и Россия имеют долгие и исторические отношения, в этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения», – подчеркнул глава афганского оборонного ведомства.

    В свою очередь, Шойгу выразил уверенность, что западные страны обязаны разморозить афганские активы. По его словам, они должны полностью взять на себя ответственность за двадцатилетнее присутствие в Афганистане и обеспечить послевоенное восстановление страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал неприемлемым возвращение военных баз третьих стран в Афганистан.

    В июле прошлого года Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Кабула.

    28 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    На параде в Ереване показали российские ТОС-1А «Солнцепек» и истребители Су-30СМ
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское вооружение, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ, были представлены на военном параде в Ереване, прошедшем в четверг по случаю Дня Первой республики. Трансляцию с парада вели местные телеканалы.

    Современное российское вооружение продемонстрировали на торжественном мероприятии в Ереване, передает ТАСС. Местные телеканалы вели прямую трансляцию прохождения военной техники и авиации.

    Во время показа тяжелых огнеметных систем диктор подчеркнул их значимость на поле боя. «Солнцепеки предназначены для поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях», – пояснил комментатор. Он добавил, что техника способна выводить из строя легкобронированные машины с различных огневых позиций.

    Помимо этого, зрители увидели и другие образцы российской военной промышленности. В парадном строю прошли зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ», противотанковые системы «Корнет-М» и гаубицы Д-30. В небе над городом пролетели вертолеты Ми-17В и легендарные штурмовики Су-25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по украинским позициям в Сумской области.

    Расчеты данных комплексов уничтожили сеть капитальных фортификационных сооружений противника.

    Российские истребители Су-30СМ поразили силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

    28 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным российских силовых структур, деньги от коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) уходили в неофициальный фонд, связанный с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Большинство средств, полученных сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине за взятки, направлялось в нелегальный фонд Владимира Зеленского, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, речь идет о деньгах, собранных при уклонении граждан от мобилизации через ТЦК, которые на Украине выполняют функции военкоматов.

    Собеседник агентства заявил: «Большая часть денежных средств с коррупции тэцэкашников идет в черную кассу Зеленского. Тех же сотрудников ТЦК, кто присваивает себе больше положенного, задерживает Служба безопасности Украины».

    Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщал, что сотрудники ТЦК ежедневно зарабатывают на взятках около 1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной серия арестов военкомов ТЦК в Одессе, Полтавской, Волынской, Киевской и других областях выявила масштабную коррупцию и превращение этих структур в рынок вымогательства.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о системных коррупционных схемах в украинских ТЦК с получением денег за освобождение мобилизованных и их последующим распределением между ограниченным кругом лиц.

    До этого глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады сообщил о требованиях сотрудников ТЦК взяток от 4 до 80 тыс. долларов за освобождение от мобилизации и о быстром росте числа жалоб на их действия.

    28 мая 2026, 00:01 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем пограничника
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в День пограничника обратился с поздравлением к личному составу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России, отметил подвиг современных бойцов и призвал помнить героев прошлого.

    «На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни», – сказал он в обращении, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин подчеркнул, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны. Особое внимание было уделено подвигу пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, первыми приняли удар нацистов.

    В послевоенное время «зеленые береты» боролись с националистическим подпольем, выполняли долг в Афганистане и противостояли международному терроризму, напомнил президент.

    В настоящее время сотрудники ведомства доказывают свой профессионализм в ходе специальной военной операции, действуя бесстрашно в сложных ситуациях.

    «Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. <...> В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», – сказал Путин.

    Глава государства выразил надежду на то, что те, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, и впредь будет добросовестно выполнять поставленные задачи и вносить свой весомый вклад в защиту Отечества.

    27 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Канберры в военном партнерстве AUKUS создает предпосылки для размещения на континенте американского ядерного арсенала, что угрожает безопасности в регионе, отметили в Совбезе РФ.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о вероятном появлении американского ядерного оружия на австралийской территории. Заявление прозвучало на полях Международного форума по безопасности в ходе консультаций представителей России и АСЕАН, передает РИА «Новости».

    «Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – подчеркнул Шойгу.

    Секретарь Совбеза также отметил, что Вашингтон активно наращивает военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, США делают ставку на усиление потенциала своих союзников через создание новых военно-политических альянсов.

    Ранее сообщалось, что Пентагон запланировал размещение четырех атомных подлодок на базе Стерлинг в Западной Австралии. До этого власти Китая назвали сотрудничество стран AUKUS противоречащим целям Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного арсенала этого военного блока на австралийской территории.

    27 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Затраты американских военных на подключение беспилотников-камикадзе к космическим сетям увеличились с 5 до 25 тыс. долларов в месяц из-за перехода на систему Starshield.

    Расходы американского оборонного ведомства на спутниковую связь для ударных дронов LUCAS резко возросли, передает TWZ. Это произошло после того, как компания SpaceX настояла на переводе беспилотников с коммерческой сети Starlink на более защищенную правительственную платформу Starshield.

    «Спустя несколько недель после того, как Соединенные Штаты начали кампанию бомбардировок, руководители SpaceX встретились с чиновниками Пентагона и заявили, что военные платили около 5 тыс. долларов за подключение одного терминала, хотя фактически пользовались услугами более высокого уровня, стоимость которых ближе к 25 тыс. долларов», – сообщает Reuters.

    Военные пытались оспорить эту сумму, указывая, что дроны-камикадзе используют связь лишь несколько минут или часов, однако в итоге согласились на новые условия.

    Беспилотники LUCAS, созданные компанией SpektreWorks в сотрудничестве с военными, представляют собой аналог аппаратов Shahed-136. Стоимость одного дрона составляет около 35 тыс. долларов. Аппараты впервые были задействованы в боевых условиях в конце февраля во время ударов по Ирану, где командование назвало их незаменимым компонентом операции.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию о разногласиях со SpaceX, назвав публикации не соответствующими действительности.

    В свою очередь, основатель компании Илон Маск ранее заявлял, что использование коммерческих терминалов Starlink для систем вооружения нарушает условия обслуживания, и для этих целей существует отдельная правительственная сеть Starshield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX решила увеличить стоимость спутниковой связи для Пентагона.

    Министерство обороны США запустило массовое производство одноразовых ударных беспилотников LUCAS.

    Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер назвал эти аппараты незаменимыми из-за их высокой эффективности.

    27 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    На Уралвагонзаводе заявили о превосходстве Т-90М над танками НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Российский основной боевой танк «Прорыв» демонстрирует высочайшую эффективность в зоне спецоперации и прослужит военным еще не одно десятилетие, заявил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов высоко оценил боевые качества отечественной машины, передает ТАСС.

    «Танк был создан в 90-х годах. Его срок службы – как минимум 50 лет», – сказал он.

    По словам специалиста, военные отмечают отличную работу техники при выполнении задач спецоперации. Сейчас идет непрерывная модернизация машины для повышения защищенности, включая установку всеракурсной системы противодействия вражеским беспилотникам.

    Инженер подчеркнул, что западные Abrams и Leopard уступают российской разработке из-за избыточной массы и слабой проходимости. Предприятие уже проектирует танк следующего поколения с применением новейших технологий.

    Заявление прозвучало на фоне открытия в Москве памятника Юрию Максареву. В октябре 1941 года этот выдающийся руководитель внедрил первый в мире конвейер для поточной сборки легендарных Т-34.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил высокую ремонтопригодность российской бронетехники в условиях реального боя.

    Генеральный директор предприятия Александр Потапов сообщил о значительном увеличении объемов производства боевых машин.

    27 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    УВЗ предложил Индии программу модернизации танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» предложит Индии модернизировать танки с учетом разработанных на СВО конструкторских и технических решений, сообщил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

    Потапов заявил, что предприятие «Уралвагонзавод» намерено предложить индийским партнерам обновление боевых машин, опираясь на опыт спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Благодаря опыту специальной военной операции мы сделали большое количество технических решений, конструкторских решений, производственных решений, которые бы усилили танк как таковой», – подчеркнул руководитель предприятия.

    Он добавил, что Индия является стратегическим партнером страны уже многие десятки лет. В связи с этим концерн предлагает провести глубокую модернизацию техники, которая сейчас стоит на вооружении у министерства обороны государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил об опережении западных конкурентов российскими конструкторами-танкостроителями.

    В прошлом году предприятие предложило иностранным заказчикам созданный с учетом реального боевого опыта модернизированный танк Т-90МС.

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал о традиционной помощи Москвы в модернизации индийской армии.

    28 мая 2026, 11:30 • Новости дня
    Airbus заявил о союзе с Saab для создания истребителя шестого поколения
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский авиастроительный концерн изучает возможность партнерства со шведской компанией Saab для создания пилотируемого тактического самолета из-за серьезных проблем в текущей программе.

    Генеральный директор Airbus Defense and Space Михаэль Шелльхорн заявил о готовности сотрудничать со Швецией и Saab в разработке нового истребителя, передает TWZ.

    По его словам, компания ведет продуктивные, но конфиденциальные переговоры со шведским и немецким правительствами.

    «Мы открыты для многих вещей. Для Airbus пилотируемый истребитель по-прежнему остается открытым вопросом», – подчеркнул Шелльхорн в интервью шведскому изданию Dagens Industri. Он добавил, что европейским странам необходимо активно изучать альтернативные варианты развития авиации.

    Панъевропейская программа Future Combat Air System, в которой участвуют Франция, Германия, Испания и Бельгия, столкнулась с серьезными трудностями. Немецкие чиновники недовольны требованиями Франции по контролю над проектом. Руководитель французской компании Dassault предупредил о закрытии программы в случае отказа Airbus от сотрудничества.

    Шелльхорн отметил важность создания европейского истребителя шестого поколения до 2040-х годов, чтобы избежать закупок американских самолетов. Концерн также рассматривает британский проект Global Combat Air Program как возможную альтернативу и активно развивает концепцию совместных боевых дронов. Кроме того, Airbus допускает партнерство со Швецией в сфере самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия между Францией и Германией затянули совместную разработку истребителя шестого поколения.

    Париж допустил создание нового боевого самолета без участия Берлина.

    Европейские страны рассмотрели возможность полного отказа от проекта Future Combat Air System.

    29 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    TWZ: Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные намерены создать масштабную систему наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, основу которой составят оснащенные передовыми датчиками воздушные шары.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов активно расширяют использование летательных аппаратов легче воздуха, передает TWZ. Недавно опубликованный контрактный запрос подтверждает намерения приобрести 15 коммерческих высотных аэростатов. Оборудование предназначено для подразделений на Гавайях и будет оснащено системами связи Starlink.

    В документе отмечается потребность в готовых или модифицированных решениях. «Это товарное требование к коммерческим готовым (COTS) или модифицированным коммерческим системам высотных аэростатов и сопутствующему оборудованию», – говорится в заявке батальона контрактного обеспечения армии США.

    Военные запрашивают аппараты трех различных размеров. Самые крупные из них должны достигать высоты от 27 до 36 километров. Помимо самих шаров, Пентагону требуются разнообразные инфракрасные и электронные датчики, а также системы радиоэлектронной борьбы.

    Подобные платформы способны оставаться в воздухе месяцами, выполняя задачи разведки, ретрансляции связи и даже запуска беспилотников. Ранее американское командование уже привлекало такие аппараты к масштабным учениям в Тихоокеанском регионе, тестируя их возможности при координации ракетных ударов.

    В 2025 году военные заявляли о планах запустить около 100 высотных шаров для отработки тактики автономного роевого применения. Для подготовки специалистов на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон открылась специальная школа, где обучают управлению аэростатами с полезной нагрузкой до 22 килограммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, затраты Пентагона на подключение беспилотников к спутниковым сетям SpaceX увеличились в пять раз.

    Российские инженеры приступили к тестированию высотных аэростатов для замены системы Starlink.

    Ранее Великобритания успешно испытала новые беспилотные аэростаты-шпионы.

    29 мая 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ избавляются от останков наемников в селе Бударки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» за истекшие сутки громили живую силу и технику ВСУ на Харьковском напарвлении в районах Петровки, Сосновки, Рубежного, Прудянки, Великого Бурлука и Избицкого.

    «Украинские пограничники из 1 пого сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный Ветер».

    В районах Гранова и Ветеринарного штурмовики «Севера» продолжают зачистку лесных массивов. На Волчанском направлении бойцы продвинулись на 14 участках на расстояние до 800 метров.

    Стрелковые бои длятся в сёлах Караичное и Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении «Северяне» продвинулись на почти 900 метров на четырех участках: в селе Бударки и на северо-западе Купянского района.

    На Сумском направлении противник терял в личном составе и технике в районах Эсмани, Храповщины, Кияницы, Большой (Великой) Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и посёлка Хотень. В Сумском районе российские бойцы продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои – между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» близ Уланово Сумской области разгромили две штурм-группы ВСУ. Минобороны 28 мая подтвердило переход Нововасилевки под контроль российских бойцов. Марочко сообщил о глубоком вскрытии обороны ВСУ у Нововасилевки.

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

