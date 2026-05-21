Российский лыжник Коростелев пожаловался на дефицит презервативов на ОИ в Италии
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил о нехватке презервативов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «Mash на спорте». В шутливой форме спортсмен признался, что не увидел в Олимпийской деревне ни одного контрацептива.
«Ни одного не заметил. Когда пришел спросить себе, уже закончились. А я приехал в первый день», – прокомментировал Коростелев вопрос о том, как участники могли потратить 10 тыс. презервативов за три дня.
Зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. 22-летний российский лыжник принимал участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Его лучшим достижением стало четвертое место в скиатлоне на дистанции 10 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо за три дня закончились десять тысяч бесплатных презервативов. После этого организаторы соревнований организовали дополнительную поставку средств контрацепции.