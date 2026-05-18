Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.0 комментариев
Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
Американский хедж-фонд VR Capital взял под контроль ключевые предприятия Украины
Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнения финансовых обязательств вопреки разрушению инфраструктуры.
Американский хедж-фонд VR Capital приобрел значительное влияние на украинском рынке корпоративного долга, контролируя обязательства крупнейших государственных предприятий, пишет Bloomberg.
В частности, фонд Ричарда Дитца владеет крупными пакетами облигаций компании «Укрзализныця» и нефтегазового гиганта «Нафтогаз», испытывающих серьезные финансовые трудности на фоне спецоперации, отмечает агентство.
«Мы говорим о деньгах, которые были одолжены инвесторами на разумных коммерческих условиях. Они не начинали войну и тоже заслуживают внимания», – заявил Дитц. По его словам, отказ от выплат по долгам может привести к разрушению первичного рынка кредитования.
Украинская железнодорожная компания, чьи инфраструктурные объекты подвергаются регулярным ударам, в начале года прекратила выплаты по евробондам на сумму около 1,1 млрд долларов. Попытка руководства «Укрзализныци» договориться со списанием 20% долга была отвергнута группой кредиторов во главе с VR Capital. Основным камнем преткновения стали тарифы на грузоперевозки, которые правительство отказывается повышать с июня 2022 года.
Аналогичная ситуация складывается вокруг долгов «Нафтогаза» и государственного оператора электросетей «Укрэнерго». Несмотря на колоссальный ущерб от разрушения инфраструктуры, VR Capital занимает жесткую позицию в переговорах по реструктуризации.
По оценкам аналитиков, фонд управляет активами на сумму от пяти до восьми млрд долларов, при этом до начала спецоперации на Украине около 20% средств было направлено на украинский рынок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе компания «Укрзализныця» изменила движение поездов в Сумской области из-за повреждения инфраструктуры.
Ранее западные инвестиционные фонды начали массово скупать долговые обязательства украинских железных дорог для получения сверхприбылей. Впоследствии частные кредиторы потребовали от Киева возобновления выплат по замороженным долгам.