Российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное

Tекст: Мария Иванова

За неделю группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки за это время противник потерял свыше 990 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и в течение прошедших суток освободили Чаривное в Запорожской области.

За последнюю неделю было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за это время составили свыше 1940 военнослужащих, 21 бронемашина и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения Южной группировки за прошедшую неделю освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

Всего в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

Всего на этом направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 бронемашину, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генерального штаба ВСУ и теробороны.

Потери противника на этом направлении за минувшую неделю составили более 770 военнослужащих, десять бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Николаевку в ДНР.

Ранее российские войска освободили Кривую Луку в ДНР.

До этого они установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.