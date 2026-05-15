Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.
Частный дом пострадал при атаке БПЛА в Брянске
Жилой частный дом получил повреждения в Фокинском районе Брянска после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.
Как уточняет оперштаб, «в результате атаки в Фокинском районе города Брянска поврежден жилой частный дом. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте».
По информации штаба, ночью над Брянской областью силы противовоздушной обороны Министерства обороны России обнаружили и уничтожили 13 вражеских беспилотников самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года обломки сбитых украинских аппаратов повредили жилые постройки в брянском селе Лопушь.
В августе прошлого года в результате налета беспилотников на поселок Погар пострадали жилой дом и два автомобиля.
Весной прошлого года массированная атака дронов на регион привела к гибели одного мирного жителя.