9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.5 комментариев
Матвиенко: Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград
Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила, что Россия никогда не позволит никому посягнуть на Калининград или Балтийское море, передает РИА «Новости». С таким заявлением она выступила во время рабочей поездки в Калининградскую область.
«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», – отметила Матвиенкои.
По словам председателя Совета Федерации, любые провокации в отношении Калининграда встретят незамедлительный ответ со стороны России. Она подчеркнула, что Калининград остается важнейшим форпостом России на западе – здесь базируется Балтийский флот, а сам регион играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил о возможности быстрого уничтожения Калининградской области силами НАТО.
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит российских грузов.
Президент России Владимир Путин предупредил о риске крупномасштабного вооруженного конфликта из-за попыток блокады региона.