Tекст: Дмитрий Зубарев

Матвиенко заявила, что Россия никогда не позволит никому посягнуть на Калининград или Балтийское море, передает РИА «Новости». С таким заявлением она выступила во время рабочей поездки в Калининградскую область.

«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», – отметила Матвиенкои.

По словам председателя Совета Федерации, любые провокации в отношении Калининграда встретят незамедлительный ответ со стороны России. Она подчеркнула, что Калининград остается важнейшим форпостом России на западе – здесь базируется Балтийский флот, а сам регион играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил о возможности быстрого уничтожения Калининградской области силами НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит российских грузов.

Президент России Владимир Путин предупредил о риске крупномасштабного вооруженного конфликта из-за попыток блокады региона.