Маринов завоевал золото на Кубке мира по гимнастике в Египте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Даниел Маринов занял первое место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, передает ТАСС. Его результат составил 14,233 балла, что позволило ему опередить других участников соревнований.

Второе место занял еще один представитель России Арсений Духно, получивший 14,133 балла. Третьим стал Карлос Юло с Филиппин с результатом 14,000 балла.

Даниелу Маринову двадцать один год, он многократный чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира 2025 года. В июне 2024 года на Играх БРИКС гимнаст завоевал золото в личном многоборье и упражнениях на брусьях, а также серебро и бронзу в других дисциплинах.

Этап Кубка мира в Каире завершится шестого апреля. Российские спортсмены принимают участие в турнире под нейтральным статусом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова получила нейтральный статус для участия в международных турнирах вместе с двукратным чемпионом России Даниелом Мариновым и еще 10 российскими гимнастами. Федерация гимнастики России объявила о возвращении атлетов на международные соревнования и их выступлении в нейтральном статусе на этапах Кубка мира.