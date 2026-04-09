В Москве осужден убивший милиционера и его жену в 1999 году мужчина

США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах

Вэнс заявил о намерении США потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов

Tекст: Антон Антонов

Вэнс заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов, США «не хотят, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотят, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия». «Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

Он заявил, что Вашингтон готов предложить Ирану значительные выгоды, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры, передает ТАСС.



«Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам все необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа», – добавил Вэнс.

Вэнс не уточнил, готовы ли США отказаться от требования полного запрета для Ирана на обогащение урана, даже в гражданских целях. Он добавил, что если Иран не выполнит американские условия, ситуация будет развиваться негативно, однако выразил надежду на мудрое поведение иранской стороны и честный подход к диалогу.

Вице-президент подчеркнул, что США не интересуют заявления Ирана о том, на что Тегеран имеет право, а только реальные действия, связанные с ядерной программой. Он подтвердил неизменность позиции Вашингтона по этому вопросу.

Вэнс заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть смягчение санкций и экономическое партнерство в случае выполнения Ираном всех условий, но подчеркнул, что такие меры возможны только при «твердых обязательствах» Тегерана прекратить деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия.

Он подчеркнул, что США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. По словам Вэнса, имеются признаки того, что пролив открывается, однако если Иран не выполнит эти «обязательства», то и американская сторона не станет придерживаться договоренностей.

Вэнс призвал иранскую сторону «серьезно сесть за стол переговоров», отметив, что фиксируются как признаки возможного диалога, так и проявления бравады со стороны Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, в том числе соглашается на «продолжение Ираном обогащения урана». Times of Israel назвала требования США на переговорах с Ираном: отказ от всех ядерных материалов, прекращения программы обогащения урана и устранения угрозы баллистических ракет. Bloomberg сообщает, что Иран не дал США гарантий по ядерной программе и Ормузскому проливу.

