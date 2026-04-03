Зеленский захотел получить американские комплексы THAAD

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Зеленского, Украине необходимы такие антибаллистические системы, которых нет не только у нее, но и у европейских государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Мы хотим рассчитывать на антибаллистические системы, которые есть у этих стран, но нет у нас. Речь идет о THAAD и других. Таких систем нет и в Европе», – заявил он.

Отмечается, что система THAAD отличается высокой стоимостью: цена одной батареи составляет от одного до 2,7 млрд долларов, а каждая ракета обходится в 12–15 млн долларов.

Отмечается, что вероятность передачи подобных систем на Украину крайне низка. Это связано с тем, что страны Ближнего Востока, где уже размещены THAAD, нуждаются в этих комплексах для собственной защиты.

Ранее Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины.

В начале марта он пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.