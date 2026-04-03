Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Челябинский губернатор Текслер отреагировал на аварию с поездом
Глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в Ульяновской области делают все возможное для помощи пострадавшим в аварии с поездом Москва – Челябинск.
«Переговорил с генеральным директором РЖД [Олегом Белозеровым], с губернатором Ульяновской области [Алексеем Русских]. <…> Мы держим руку на пульсе», – заявил Текслер, передают «Вести».
Текслер поручил сотрудникам МЧС и медикам из Челябинской области установить связь с ульяновскими коллегами.
«Коллеги заверяют, что делают все возможное, вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана», – заключил он.
Утром в пятницу двигавшийся из Челябинска в Москву пассажирский поезд №302 сошел с рельсов в Ульяновской области. На место отправились сотрудники СК и прокуратуры, также туда направили дополнительные вагоны для транспортировки пассажиров.
При аварии пострадали семь человек.