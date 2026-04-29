Пауэлл заявил о решении остаться в руководстве ФРС США

Tекст: Ольга Иванова

Действующий глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл планирует остаться в структуре регулятора после ухода с поста, передает РИА «Новости». Он сохранит за собой место в совете управляющих.

«Я продолжу исполнять обязанности управляющего в течение срока, который еще предстоит определить. На посту управляющего я планирую держаться в тени», – заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции.

Полномочия Пауэлла в качестве председателя завершаются 15 мая. При этом в составе совета он имеет право находиться до 2028 года. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение ставки, однако не мог уволить его, так как ФРС является независимой структурой.

В начале марта американская администрация направила в сенат кандидатуру Кевина Уорша для утверждения на должность нового главы ФРС. Ранее Уорш уже входил в совет управляющих регулятора.

До этого Джером Пауэлл сообщил коллегам об отказе досрочно покидать свой пост.

Американский лидер неоднократно призывал руководителя регулятора к увольнению из-за разногласий по ключевой ставке.