Трамп призвал главу ФРС Пауэлла уйти в отставку

Tекст: Ирма Каплан

«Слишком поздно» следует немедленно уйти в отставку!!!» – написал Трамп в Truth Social, используя данное Пауэллу прозвище Too Late (в переводе с англ. Слишком поздно).

Этой репликой Трамп разразился после того, как куратор компаний-лидеров на рынке вторичной ипотеки Fannie Mae и Freddie Mac призвал Конгресс провести расследование в отношении Джерома Пауэлла, пишет Hill.

Также президент США сослался на статью из Bloomberg, в которой подробно излагались комментарии директора Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) Билла Пулта, который обвинил председателя ФРС во лжи законодателям во время показаний перед Банковским комитетом Сената на прошлой неделе.

Пулт сказал, что Пауэлл солгал членам комиссии, отвечая на вопросы о реконструкции штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне. Якобы когда сенаторы надавили на него по поводу предполагаемого плана реконструкции ФРС на сумму 2,5 млрд долларов, Пауэлл сказал, что некоторые из наиболее «причудливых включений» были частью старых планов и отменены.

«Другие расходы, такие как ремонт лифтов, которые идут прямо в кабинеты членов совета директоров, и мраморных светильников, были основными расходами на поддержание функций, которые всегда были в здании, сказал Пауэлл», – говорится в материале.

Пулт же обвинил Пауэлла в преднамеренном введении сенаторов в заблуждение «ложными» показаниями и утверждал, что его заявления были достаточными, чтобы считаться причиной для увольнения главы ФРС.

Срок полномочий Пауэлла заканчивается в 2026 году.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ выяснила, что Трамп рассматривал возможность досрочного назначения следующего председателя Федеральной резервной системы, чтобы сменить нынешнего председателя Джерома Пауэлла.

Также президент США раскритиковал главу Федеральной резервной системы Пауэлла за задержки в снижении ключевой ставки и призвал его к отставке, сославшись на более активные действия Европейского центрального банка. До этого Пауэлл признал, что увеличение пошлин Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга?