    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Пентагон предложил исключить Испанию из НАТО из-за Ирана
    Спецпроект газеты ВЗГЛЯД вышел в финал премии ИРИ
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 12:59 • Новости дня

    Ученые нашли на Камчатке рыбу с уникальным черепом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В изолированных водоемах на Камчатке обнаружена популяция рыб с необычным строением черепа, сформировавшимся за тысячелетия обособленной жизни.

    Российские исследователи выявили популяцию гольца с уникальными анатомическими особенностями в природном парке «Быстринский», передает Газета.Ru.

    Эти рыбы обладают строением черепа, ранее не встречавшимся у камчатских видов. Открытие сделали специалисты Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

    Экспедиция, проходившая весной 2026 года, исследовала озера восточнее Ичинского вулкана. Каскад этих водоемов изолирован от реки Быстрая-Хайрюзовская непреодолимыми порогами. В небольшом озере Рыбном, имеющем ледниковое происхождение, обитает голец, живущий в изоляции с эпохи таяния ледников. За это время у популяции сформировались специфические черты: хрящевая пластина перед орбитами глаз и мощный боковой гребень на кости-подвеске.

    «Камчатка – это место, где эволюционные процессы происходят на наших глазах. Изолированные горные озера хранят популяции, не тронутые внешним влиянием на протяжении тысячелетий. Данные, полученные в ходе экспедиции, станут основой стратегии охраны редких видов в природном парке «Быстринский» и позволят выстроить системную работу по сохранению живой природы полуострова», – отметила и. о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.

    Причины таких изменений пока изучаются. Ученые предполагают, что это может быть случайная мутация или адаптация для добычи донных беспозвоночных из ила. Ниже по ущелью, в озере Ночном, исследователи обнаружили другой вид – кокани, тугорослую жилую нерку, питающуюся зоопланктоном. Эта рыба также утратила связь с морем и достигает массы лишь до 200 граммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи КамГУ обнаружили популяцию рыб-каннибалов в камчатском озере Тополовое.

    На курильском острове Кунашир спасатели вернули в естественную среду обитания редкого краснокнижного ската.

    Ученые связали массовый выброс креветок в Приморье с воздействием токсичных микроводорослей.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    23 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сохраняет техническую возможность возобновить прокачку топлива в Европу по уцелевшей магистрали газопровода «Северный поток», однако европейские страны блокируют этот процесс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал возможность возобновления экспорта энергоносителей, передает РИА «Новости». По его словам, инфраструктура частично находится в рабочем состоянии.

    «Один «Северный поток» сломан, второй готов к поставкам», – указал Песков, отвечая на вопрос о возможных перспективах возобновления поставок российского газа в ЕС.

    При этом он добавил, что сейчас трудно рассуждать о перспективах запуска магистрали. Европейские государства самостоятельно ввели запрет на использование трубы, несмотря на ее технологическую пригодность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о ежедневном разрушении поврежденной нитки газопровода из-за агрессивной морской среды.

    Представитель Кремля констатировал отсутствие признаков изменения позиции европейских стран по вопросу запуска уцелевшей ветки.

    Ранее он допустил возможность немедленного запуска оставшейся после подрыва трубы в работу.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    24 апреля 2026, 02:33 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поинтересовался, как ЕС собирается оплачивать российский газ в условиях новых санкций.

    «Как отчаявшийся ЕС сможет оплатить российский газ, который ему вскоре придется выпрашивать?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. Евросоюз объявил о новых санкциях, запрещающих сделки с двадцатью банками России и четырьмя финансовыми организациями из третьих стран. 

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    23 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза
    Tекст: Ольга Иванова

    Москва отреагирует на очередные ограничительные меры со стороны европейских государств после детального изучения принятых документов на экспертном уровне, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

    Россия подготовит ответ на новый пакет европейских санкций после тщательного анализа их содержания, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость внимательно изучить введенные ограничения.

    «Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли», – сказал дипломат на полях открытия почетного консульства России в сербском городе Нови-Сад. Он отметил, что страны Евросоюза накануне согласовали уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Замминистра добавил, что за громкими политическими заявлениями ЕС всегда следует кропотливая работа профильных специалистов. Экспертам предстоит проанализировать директивы и регламенты, чтобы понять реальные масштабы новых мер, направленных на подрыв ресурсной базы страны. По словам Грушко, подобные попытки ограничить возможности России продолжаются несколько лет, однако не приносят результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли двадцатый пакет санкций против России.

    Очередные европейские ограничения затронули 117 российских граждан и 60 организаций.

    При этом Брюссель исключил из окончательной редакции документа полный запрет на морские перевозки отечественной нефти.

    23 апреля 2026, 19:48 • Новости дня
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в результате удара Израиля по своей резиденции в Тегеране 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

    По информации NYT, Хаменеи получил сильные ожоги лица, затрудняющие его речь, и ему потребуется пластическая операция.

    С конца февраля Хаменеи перенес три операции на одной ноге, и ему, как отмечает газета, возможно, понадобится протез. Недавно ему также сделали операцию на руке. Несмотря на тяжелые травмы, Хаменеи остается в сознании и сохраняет активность, однако делегировал принятие ключевых решений иранским генералам.

    Собеседники издания отмечают, что верховный лидер не записывает аудио- и видеообращения, поскольку «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта Хаменеи сделал только несколько письменных заявлений, которые были распространены через СМИ.

    Ранее в МИД Ирана заявили, что Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений.

    Агентство Reuters писало, что Хаменеи восстанавливается после тяжелых ранений, полученных в результате авиаудара по его резиденции в центре Тегерана.

    23 апреля 2026, 13:36 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене, сообщили СМИ.

    Как пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, договоренность была достигнута во время визита президента Индонезии в Москву, который состоялся 13 апреля.

    Джоджохадикусумо подчеркнул, что закупленная нефть будет храниться внутри страны, чтобы кк можно было использовать как стратегический резерв, передает «Интерфакс».

    Таким образом, Индонезия рассчитывает обезопасить свою экономику от возможных потрясений на мировых энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    23 апреля 2026, 20:00 • Новости дня
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Соло-материнство» не носит массового характера и не представляет угрозы для общества. Дети могут гармонично развиваться в семьях с одним родителем. В полной, но конфликтной семье ребенок страдает больше, чем в неполной, но спокойной и любящей, сказала газете ВЗГЛЯД психолог Надежда Семенова-Брюллова, комментируя прозвучавшую в стенах Госдумы критику соло-материнства.

    Резкий рост интереса к процедурам искусственного оплодотворения – примерно на 50% – стал поводом для обсуждений в Госдуме возможных ограничений практики так называемого соло-материнства. Глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина выступила с критикой этой тенденции, подчеркнув свое отрицательное отношение к ее распространению. Между соло-материнством и матерями-одиночками есть существенная разница: первые осознанно заводят детей без мужа, вторые оказываются с детьми и без супруга в силу жизненных обстоятельств.

    «Одиночное материнство – это гражданский подвиг, который случается слишком часто, но редко по собственной воле матерей. Иногда при этом женщина формально может находиться в браке. Настоящее соло-материнство – довольно редкое явление, не значимый тренд и не угроза. Дети в осознанно созданных соло-семьях развиваются нормативно, если мать устойчива, имеет поддержку и ресурсы», – говорит Семенова-Брюллова.

    С точки зрения психологии, продолжает специалист, нельзя однозначно оценивать факт материнства без супруга как негативный. Негативным может быть качество воспитания, условия жизни, психологическое состояние матери, а не формальное количество родителей. «В полной, но конфликтной семье ребенок страдает больше, чем в неполной, но спокойной и любящей», – говорит психолог.

    «Ребенку для развития достаточно одного теплого, принимающего, внимательного взрослого. Но взрослому в одиночку быть такой «психологической утробой» тяжело. Наш вид Homo sapiens эволюционировал в условиях, где все члены общины участвовали в воспитании. Соло-мать – это женщина, которая осознанно решает родить без партнера (иногда с помощью ЭКО). Это отличается от матери-одиночки, оказавшейся в такой ситуации не по собственному выбору, а в результате развода, смерти партнера, отказа отца, его алкоголизации. Вот где настоящие проблемы, на решение которых стоит тратить силы государства», – считает эксперт.

    По ее мнению, если женщина не нашла мужчину, на которого может опереться, но берет осознанную ответственность растить детей, то это нужно поддерживать, а не клеймить. Тем более что нет научных данных, подтверждающих прямую связь современных проблем воспитания с соло-материнством. Воспитание ребенка только матерью, по мнению психолога, действительно может повлиять на процесс социализации. Однако это вовсе не означает неизбежно негативный эффект. Социализация, считает специалист, важна не сама по себе, а как часть общего процесса психологического созревания.

    «Есть куда более серьезная и распространенная проблема – слишком ранняя ориентация на сверстников. Ребенку сначала необходим надежный взрослый, чтобы сформировать ощущение собственного «я», и только затем – помощь в интеграции в общество без потери индивидуальности. Именно в таком порядке процесс развивается наиболее гармонично. Сегодня же слишком часто дети в детском саду и начальной школе ориентируются больше на сверстников, чем на взрослого. Но незрелые не могут вести к зрелости. Ориентация на взрослого обеспечивает передачу ценностей, развитие эмоционального интеллекта, эффективное обучение и в итоге сбалансированную социализацию», – объясняет Семенова-Брюллова.

    По ее словам, научные данные не подтверждают гипотезы о том, что так называемое женское воспитание формирует у мужчин излишнюю феминистичность, отсутствие воли или внутреннего стержня – эти качества не возникают из стремления кому-то подражать и не формируются через жесткую дисциплину и наказания. Психологическое развитие и мужчин, и женщин связано с естественным созреванием определенных зон мозга в благоприятной среде. Ключевыми условиями остаются надежная безопасная привязанность к взрослым в семье и в школе или саду, и хотя бы иногда по-настоящему счастливое совместное время со взрослыми.

    На практике это означает возможность открыто говорить о своих трудностях, быть услышанным и принятым, получать поддержку, а не только критику. Именно в такой атмосфере формируются воля, устойчивость, умение справляться с фрустрацией и выстраивать личные границы.

    Она также отмечает, что феномен «женского воспитания без отца» вовсе не новое явление. Он был широко распространен, например, после Великой Отечественной войны – тогда даже шутили про «однополые семьи» из мамы и бабушки. Поэтому, если бы утверждение о «феминизирующем эффекте» было обоснованным, его последствия проявились бы еще тогда. К тому же даже при отсутствии отца ребенок обычно не лишен мужских фигур в окружении – это могут быть дедушки, учителя или тренеры. «Важна не горизонтальная структура семьи, а реальная «деревня привязанностей», – поясняет психолог.

    Семенова-Брюллова говорит, что если страна пытается решить демографический кризис, критиковать соло-материнство не стоит: важно не то, сколько человек в семье на бумаге, а сколько заботливых постоянных взрослых, к которым ребенок может надежно привязаться.

    «Даже в программах активного долголетия для старшего поколения фактически отсутствуют инициативы, направленные на вовлечение бабушек и дедушек в помощь по уходу и воспитанию внуков. А без искренней заботы старших о младших не будет ни психологического становления, ни хорошей демографии, ни здорового общества. Поэтому проблема не в соло-материнстве, а в разрушении межпоколенческой связи и ориентации детей на взрослых. Нужно восстанавливать сообщество заботливых людей вокруг каждого ребенка», – заключила Семенова-Брюллова.

    Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) выявили, что в России мужчины в среднем становятся отцами в 32 года, а женщины матерями в 29 лет.

    24 апреля 2026, 08:47 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт украинских агентов в отношении руководства РКН

    Tекст: Мария Иванова

    Российские спецслужбы сорвали планы украинской разведки по устранению высокопоставленных чиновников Роскомнадзора с помощью самодельного взрывного устройства. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии.

    Поступающая в ФСБ информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических преступлений, говорится в сообщении ФСБ.

    В ведомстве напомнили, что уполномоченным органом по осуществлению блокировки и недопущению ее обхода за счет использования VPN-сервисов является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РКН, Роскомнадзор).

    Сотрудники спецслужб задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Злоумышленники, завербованные украинской разведкой через мессенджер Telegram, планировали 18 апреля взорвать автомобили руководителей Роскомнадзора.

    Главарь террористической ячейки оказал силовикам вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Им оказался житель столицы 2004 года рождения.

    Во время обысков оперативники изъяли килограммовую бомбу, гранату Ф-1, два газовых пистолета, оружие с глушителем, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.

    Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и подготовке теракта. Решается вопрос о привлечении фигурантов к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.

    Противник активно использует интернет для радикализации подростков, навязывая тягу к насилию и массовым убийствам, отметили в ФСБ. Начиная с трагедии в Керчи, унесшей жизни 20 человек, было совершено 20 нападений на учебные заведения. При этом спецслужбам удалось предотвратить 306 подобных вооруженных акций.

    Иностранные платформы применяются украинской стороной для вовлечения граждан в мошенничество и продвижения деструктивных субкультур. Только в 2025 году правоохранители привлекли к ответственности 84 участника сообществ, разославших более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании.

    С начала 2026 года оперативники также задержали 118 администраторов оборудования, задействованного в телефонных аферах против россиян.

    Угрозы физической расправы в адрес сотрудников надзорного органа и их семей продолжают поступать регулярно, отметили в ФСБ.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника спецслужбами Украины.

    Федеральная служба безопасности зафиксировала рост числа попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через популярные мессенджеры.

    Для вербовки россиян спецслужбы Украины создают фейковые аккаунты в социальных сетях.

    23 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Россияне назвали комфортный для жизни заработок
    Tекст: Алёна Задорожная

    Москвичи и гости столицы рассказали газете ВЗГЛЯД, сколько нужно зарабатывать денег для комфортной жизни и на что можно тратить эти деньги.

    «Зарабатывать нужно минимум 300 тысяч. Треть из них будет потрачена на развлечения. Часть оставшейся суммы – на одежду, обувь, домашних животных», – сказала москвичка. «В Москве семье из трех человек нужно около 300 тысяч в месяц», – уточняет другой горожанин. «Обеспечение базового минимума, оплата коммунальных услуг, покупка одежды для себя и ребенка требуют не менее 300 тысяч в месяц», – соглашается другая молодая москвичка.

    «Семье нужно не менее полумиллиона рублей, поскольку аренда жилья и коммунальные платежи сейчас довольно дорогие», – спорит еще одна опрошенная. «Думаю, одному человеку нужно 150 тысяч в месяц. Сюда входят базовые траты, путешествия, развлечения, вложения в свое здоровье, уход за собой», – считает москвичка.

    «Я сам пока студент, но, думаю, мужчина в среднем должен зарабатывать не меньше 100 тысяч», – делится опрошенный. «Семье нужно около 600-700 тысяч в месяц, чтобы ни в чем не нуждаться, обеспечивать детей, тратиться на отдых», – уверен еще один мужчина.

    «В месяц семье необходимо зарабатывать около 500 тыс. рублей. Маме нужно посещать различные женские процедуры, покупать одежду, оплачивать детские развлечения. На празднование одного только дня рождения уходит много денег», – напоминает москвичка.

    Однако не у всех в столице такие финансовые запросы. «Чтобы выходить в ноль, не шикуя, но и не сильно ужимаясь, хватит 80 тысяч. Это при условии, если живешь один. Для пары сумма будет выше», – отмечает молодой человек.

    Впрочем, за пределами столичного региона запросы ощутимо меньше. «Я сам из Петербурга, мне вполне хватает 120 тысяч. Хотя иногда приходится экономить», – признается молодой человек. «Все зависит от уровня жизни людей и их стремлений», – добавляет он.

    «Мы из Тульской области. Там комфортный заработок для жизни составляет 150 тысяч. При таком доходе можно ни в чем не нуждаться», – рассказывает девушка. «В Чувашии это сумма также составляет порядка 150 тысяч, особенно если есть необходимость аренды жилья и обслуживания машины», – отмечает респондент.

    Ранее москвичи поспорили в ходе опроса газеты ВЗГЛЯД, должны ли взрослые дети опекать родителей.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    24 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что свадьба с Аллой Пугачевой в Петербурге стала для него неожиданной и произошла благодаря вмешательству друзей.

    Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своей свадьбе с Аллой Пугачевой. По словам певца, решение жениться было для него неожиданным и в значительной степени связано с инициативой директора БКЗ «Октябрьский» Эммы Лавринович, передает StarHit.

    В апреле 1994 года после концерта в Петербурге Киркоров и Пугачева в компании друзей и мэра города оказались в ресторане, где градоначальник напомнил о традиции – раз в год женить любую пару. Лавринович напомнила Киркорову его слова о любви к Петербургу и желании когда-нибудь сыграть здесь свадьбу.

    «Когда все закрутилось, Эмма Васильевна вспомнила мою фразочку и сказала:«Пора слово держать. Пацан сказал – пацан сделал». Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет», – вспоминает Киркоров. По его словам, документ ему доставили уже на следующий день, после чего брак был зарегистрирован.

    Киркоров отметил, что первые десять лет их брака были счастливыми, однако затем отношения изменились не в лучшую сторону.

    Артист добавил, что особенно тепло вспоминает петербургские прогулки по Неве, когда они с Пугачевой были молоды, счастливы и верили в любовь и добро.

    Ранее Филипп Киркоров вспомнил о предсказании провидицы Ванги про его будущий брак.

    Киркоров заявил, что его не интересуют дела нынешнего супруга его бывшей жены Аллы Пугачевой.

    Певец признался, что «всегда ходил налево», поэтому развелся с Аллой Пугачевой и теперь он одинокий человек.

    24 апреля 2026, 09:06 • Новости дня
    Названа причина смерти телеведущего Пиманова

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Ольга Погодина сообщила, что смерть ее супруга, телеведущего Алексея Пиманова от инфаркта стала для нее страшной трагедией.

    Ольга Погодина впервые прокомментировала смерть своего мужа, известного телеведущего и режиссера Алексея Пиманова, пишет «Комсомольская правда».

    «Для меня это самая страшная трагедия», – поделилась Погодина.

    Она уточнила, что причиной смерти Пиманова стал инфаркт.

    Сын режиссера Денис Пиманов отметил, что трагедия произошла на глазах у Ольги Погодиной – отец ушел из жизни буквально у нее на руках.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова. «Его трагический уход – тяжелая утрата для отечественной журналистики и российского общества в целом. Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил», – следует из письма Лаврова на сайте МИД России.

    Министр подчеркнул, что Пиманов внес значительный вклад в развитие современной медиасферы, воспитание новых поколений специалистов и отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам Лаврова, журналист обладал заслуженным авторитетом благодаря своей активной гражданской позиции, умению объединять людей и защищать их права.

    Глава МИД отметил, что память о Пиманове, его жизненном пути, человеческих качествах и преданности профессии навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей. Лавров добавил, что коллектив министерства разделяет боль этой невосполнимой утраты и скорбит вместе с близкими и родными Пиманова.

    Ранее ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным журналиста.

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    23 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    В Эстонии заявили об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна уверен, что страны Европы не стремятся вернуться к прежним отношениям с Россией даже после конфликта на Украине.

    Отношения между Европой и Россией уже не будут прежними, даже после окончания конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул: «Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию. Нет серьезного желания оглядываться назад». По его словам, среди европейских стран отсутствует серьезное намерение восстанавливать прежние связи с Москвой.

    Цахкна также обратил внимание на то, что в Европе существуют сомнения относительно возможности скорого урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, европейские государства не верят в быстрый мир на данных условиях.

    В конце марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза обсудил перспективы отношений с Европой и отметил, что Москва всегда выступала за диалог с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла стратегию по развитию армии до 2039 года, чтобы создать самую сильную армию в Европе.

    Для наращивания военного потенциала Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по производству вооружений.

    Эксперты отмечают, что милитаризация Германии вызывает тревогу не только у России, но и у соседних государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Германии вызывают опасения среди европейцев.

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву?

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

