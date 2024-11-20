Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
Ученые КамГУ нашли рыб-каннибалов в озере Тополовое на Камчатке
Ученые КамГУ нашли гольцов-каннибалов в озере Тополовое на Камчатке
Ученые из Камчатского государственного университета и Института проблем экологии и эволюции исследовали озера Зеленое и Тополовое в природном парке «Вилючинский», где обнаружили уникальных гольцов-каннибалов.
Озера Зеленое и Тополовое возникли около 2,5 тыс. лет назад в результате вулканической активности, рассказали в КамГУ, передает «Газета.Ru». Они служат естественной лабораторией для изучения эволюции, где изолированные популяции гольцов позволяют анализировать скорость морфологической адаптации и генетического дрифта.
Ученые выявили интересную особенность поведения рыб: некоторые гольцы, достигнув половой зрелости, переходят к каннибализму, что ускоряет их рост, но приводит к пропуску нескольких сезонов размножения. Это позволяет изучать эволюционные механизмы в условиях, близких к идеальным для подобных исследований. Исследования также проводились на озерах Медвежье и Верхне-Авачинское, где были найдены доказательства параллельной эволюции.
Научный сотрудник Николай Мельник отметил различия в фенотипах гольцов из разных озер, несмотря на их схожесть по физическим характеристикам. Это позволяет предположить, что в каждом водоеме произошли независимые эволюционные события. Ученые собрали образцы всей пищевой цепи от микроводорослей до взрослых рыб, чтобы определить геномные изменения, произошедшие в ходе разделения форм гольцов. Это исследование поможет понять, как разнообразие кормовых объектов влияет на эволюционное разделение видов.
Ранее исследование китайских ученых показало, что 6G-излучение может временно снижать фертильность у лабораторных мышей, даже на уровнях, разрешенных в США и Европе, а ученые Томского государственного университета обнаружили, что излучение 5G антенны вызвало изменения в соотношении антиоксидантов и прооксидантов в тканях головного мозга лабораторных крыс.