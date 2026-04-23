Жительница Запорожской области осуждена на 14 лет за переводы ВСУ
В Запорожской области местную жительницу признали виновной в государственной измене за переводы ВСУ, сообщили в прокуратуре Крыма.
Женщина перевела более 270 тыс. рублей на нужды украинских вооруженных сил, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Ее приговорили к 14 годам колонии общего режима и ограничению свободы на год.
Следствие установило, что в период с октября 2023 года по июнь 2024 года осужденная совершила три перевода на банковский счет, предназначенный для сбора средств в интересах ВСУ. В прокуратуре подчеркнули, что женщина полностью осознавала цель этих транзакций, направленных на причинение вреда Вооруженным силам России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жительницу Запорожской области к 11 годам колонии за перевод денег украинской армии.