В результате атаки ВСУ на больницу в Васильевке погибла женщина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщила глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко, дрон ВСУ атаковал центральную районную больницу в Васильевке, передает РИА «Новости».

В результате нападения погибла женщина 1964 года рождения, еще одна женщина, сотрудник больницы, получила множественные осколочные ранения.

Романиченко отметила: «Противник совершил атаку БПЛА по территории больницы. Женщина 1964 года рождения погибла, еще одна женщина – сотрудник больницы – получила множественные осколочные ранения». Она добавила, что пострадавшая находится в хирургическом отделении; ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на отделение реанимации центральной районной больницы в Васильевке и повредил остекление окон.

Ранее украинские войска утром нанесли пять ударов по территории Васильевской центральной больницы и ранили мирную жительницу.