В результате атаки ВСУ на больницу в Васильевке погибла женщина
Дрон ВСУ атаковал центральную районную больницу в городе Васильевка, одна женщина погибла, одна ранена, сообщила глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко.
Как сообщила глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко, дрон ВСУ атаковал центральную районную больницу в Васильевке, передает РИА «Новости».
В результате нападения погибла женщина 1964 года рождения, еще одна женщина, сотрудник больницы, получила множественные осколочные ранения.
Романиченко отметила: «Противник совершил атаку БПЛА по территории больницы. Женщина 1964 года рождения погибла, еще одна женщина – сотрудник больницы – получила множественные осколочные ранения». Она добавила, что пострадавшая находится в хирургическом отделении; ее состояние врачи оценивают как стабильное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Васильевке в Запорожской области украинские беспилотники атаковали машину скорой помощи и территорию центральной больницы.
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на отделение реанимации центральной районной больницы в Васильевке и повредил остекление окон.
Ранее украинские войска утром нанесли пять ударов по территории Васильевской центральной больницы и ранили мирную жительницу.