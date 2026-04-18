В Иране от атак пострадали порядка 160 объектов культурного наследия

Атаки США и Израиля повредили до 160 объектов культурного наследия Ирана

Tекст: Вера Басилая

Фартуси рассказал, что до 160 объектов культурного наследия страны пострадали в результате недавних атак США и Израиля, передает RT.

По его словам, разрушения этих памятников представляют угрозу не только для Ирана, но и для всего мирового сообщества, поскольку культурное наследие является символом общей идентичности человечества.

Ранее представители ЮНЕСКО неоднократно подчеркивали важность сохранения культурного наследия в зонах конфликтов.

Ранее российские и иранские дипломаты выразили протест директору ЮНЕСКО из-за ракетных ударов по Тегерану.

До этого министр туризма исламской республики оценил ущерб 140 историческим памятникам в 57,7 млн долларов.

Министерство культуры Ирана зафиксировало повреждения 50 музеев и 64 туристических объектов.