В Иране от атак пострадали порядка 160 объектов культурного наследия
Атаки США и Израиля повредили до 160 объектов культурного наследия Ирана
В Иране в результате атак США и Израиля были повреждены до 160 объектов культурного наследия, что ставит под угрозу уникальные памятники мировой истории, сообщил генсек Национальной комиссии Ирана по делам ЮНЕСКО Хассан Фартуси.
Фартуси рассказал, что до 160 объектов культурного наследия страны пострадали в результате недавних атак США и Израиля, передает RT.
По его словам, разрушения этих памятников представляют угрозу не только для Ирана, но и для всего мирового сообщества, поскольку культурное наследие является символом общей идентичности человечества.
«И конечно же, вы понимаете, что это значит не только для Ирана, но и для всего мира: объекты культурного наследия являются символом идентичности человечества», – заявил Фартуси.
Ранее представители ЮНЕСКО неоднократно подчеркивали важность сохранения культурного наследия в зонах конфликтов.
Ранее российские и иранские дипломаты выразили протест директору ЮНЕСКО из-за ракетных ударов по Тегерану.
До этого министр туризма исламской республики оценил ущерб 140 историческим памятникам в 57,7 млн долларов.
Министерство культуры Ирана зафиксировало повреждения 50 музеев и 64 туристических объектов.