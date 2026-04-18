  Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    Грузинское ТВ отключило трансляцию ЧЕ по дзюдо перед исполнением гимна России
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    18 апреля 2026, 18:15 • Новости дня

    «Хезболла» отвергла обвинения в гибели французского миротворца

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитское движение «Хезболла» категорически отрицает свою причастность к гибели французского военнослужащего из состава миротворческих сил ООН в Ливане.

    Ливанская шиитская организация отвергла обвинения в причастности к гибели французского военнослужащего, передает ТАСС. В заявлении подчеркивается необходимость дождаться результатов официального расследования.

    «Хезболла» отрицает свою причастность к инциденту с участием миротворческих Временных сил ООН в Ливане и призывает к осторожности в вынесении суждений и возложении вины в связи с инцидентом до завершения расследования ливанской армией», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестная вооруженная группа обстреляла конвой Временных сил ООН на юге Ливана.

    Президент республики Джозеф Аун пообещал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону найти виновных в смерти миротворца.

    Ранее власти Франции предлагали помощь в разоружении движения «Хезболла» для предотвращения эскалации конфликта.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    @ Davide Bonaldo/SOPA Images/Reuters

    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    18 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров назвал цель операции США в Иране

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

    «Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.

    Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    18 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

    О соответствующих мерах рассказал представитель центрального штаба иранского командования Эбрахим Зольфагари, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении.

    Американские военно-морские силы 13 апреля начали блокировать морской трафик, идущий через иранские порты. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о полной остановке судоходства в Иран за первые сутки морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики заявил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив. На фоне этих угроз цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%.

    18 апреля 2026, 15:47 • Новости дня
    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

    @ nasa.com

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе подверглись нападению по меньшей мере два торговых корабля после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Инциденты произошли при попытке судов пересечь стратегически важный маршрут, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в сфере морской безопасности, атаки последовали за заявлением Тегерана об изменении режима судоходства.

    «По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», – цитирует издание своих собеседников. Подробности нападений и характер повреждений кораблей пока не раскрываются.

    Накануне представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о возвращении контроля над проливом в ответ на действия США. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обещал сохранить свободный проход для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

    В субботу Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады. Ранее иранские власти временно приостановили пропуск коммерческих судов на фоне нарушения перемирия.

    До этого торговые корабли неоднократно подвергались обстрелам в данной акватории.

    17 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через терминал в порту Басра

    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак возобновил экспорт нефти с юга страны впервые с конца февраля на фоне регионального конфликта, сообщает Shafaq News.

    Как пишет Shafaq News, на главный экспортный терминал государства в Басре прибыл танкер, там началась первая за месяц погрузка сырой нефти, передает «Интерфакс».

    По данным источника издания, судно возьмет на борт два млн баррелей нефти, после чего направится в Индию.

    В марте министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о возобновлении перекачки нефти через турецкий порт Джейхан.

    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    17 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах совместного с Ираном вывоза урана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и иранские специалисты якобы намерены совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики, сказал Трамп в интервью CBS, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможной необходимости отправки американских вооруженных сил в Иран для осуществления этой операции, глава государства категорически отверг такой сценарий. «Нет, никаких войск», – подчеркнул американский лидер.

    По словам президента, стороны прибудут на место и заберут материалы совместно, так как к этому времени уже будут достигнуты соответствующие договоренности. Он отметил, что наличие соглашений исключает необходимость в каких-либо боевых действиях

    Предполагается, что американские специалисты поработают вместе с иранскими коллегами, после чего уран доставят в США. Встреча сторон для обсуждения деталей может состояться уже в ближайшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о полном согласии Тегерана со всеми условиями Вашингтона.

    В марте он рассматривал возможность проведения военной операции для вывоза ядерного топлива.

    18 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Иран открыл воздушное пространство впервые с конца февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран снял ограничения на полеты гражданской авиации, действовавшие с конца февраля на фоне резкого обострения военного конфликта с США и Израилем.

    Исламская Республика возобновила обслуживание воздушных судов, передает РИА «Новости». Местная организация гражданской авиации подтвердила снятие ограничений на полеты.

    «В связи с закрытием воздушного пространства страны одновременно с американо-сионистской агрессией с уведомлением соответствующих органов и на основании оценки безопасности… согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в семь часов утра 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов», – отмечается в заявлении ведомства.

    Масштабные удары США и Израиля по объектам на территории Ирана начались 28 февраля. Жертвами этих атак стали более трех тыс. человек, однако 8 апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели.

    Прошедшие в Исламабаде переговоры не принесли результатов. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боев, США начали блокаду иранских портов, а международные посредники пытаются организовать новый раунд диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти исламской республики ранее закрыли воздушное пространство страны на неопределенный срок из-за атак Израиля.

    Экспертные группы США и Ирана на прошлой неделе завершили первый этап очных консультаций в Исламабаде.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о возможности скорого сворачивания военной операции.

    18 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Десятки судов развернулись у Ормузского пролива после решения Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Морские перевозчики массово меняют маршруты на фоне восстановления иранскими военными контроля над стратегически важным водным путем.

    Около 20 судов, ожидавших прохода через Ормузский пролив, были вынуждены развернуться в сторону Омана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Такое решение было принято после объявления Тегерана о возвращении военного контроля над акваторией.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари пояснил, что вооруженные силы пошли на этот шаг из-за американской блокады. «Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развернуты назад к Оману... Они возвращаются, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) передал радиосообщения, что пролив закрыт», – отмечает издание.

    Источники газеты утверждают, что каждое из изменивших курс судов ранее согласилось заплатить КСИР по 2 млн долларов за право прохода.

    Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокировать движение судов в иранские порты. При этом в Вашингтоне заявляют, что корабли, не связанные с Ираном и не платившие пошлину, могут свободно следовать через пролив, на который приходится 20% мировых поставок нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом в ответ на американскую морскую блокаду.

    За первые сутки действия ограничений ни одно судно не преодолело этот маршрут.

    Ранее представители иранского парламента объявили о введении обязательных сборов для всех проходящих кораблей.

    18 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Западом современных войн задолго до начала

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства на протяжении многих лет вели целенаправленную подготовку к вооруженным конфликтам, которые в настоящее время разворачиваются на планете, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что современные войны в мире стали результатом многолетней подготовки со стороны Запада. Он указал, что подготовка этих конфликтов велась западными партнерами на протяжении большей части его срока в должности министра иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Лавров прокомментировал слова модератора форума, отметившего, что сейчас мир сталкивается с тремя крупными войнами: на Украине, на Ближнем Востоке и с «тихой войной» против международного порядка.

    По словам Лаврова, западная политика по формированию подобных сценариев начала складываться вскоре после распада СССР. Он также отметил, что Россия в течение долгого времени не воспринималась равноправным партнером, а обещания, данные в ходе дипломатических переговоров, часто оставались невыполненными.

    Лавров подчеркнул, что обсуждаемые события начали «вызревать задолго до украинского кризиса».

    Ранее Лавров заявил, что операция США в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив.

    Лавров также отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно влияет на вопросы безопасности стран евразийского региона.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые специалисты начали характеризовать нынешние мировые конфликты в качестве третьей мировой войны.

    18 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Премьер Иракского Курдистана сообщил о гибели пяти человек после начала перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки десятидневному режиму прекращения огня между США и Ираном, новые атаки на территории автономии унесли жизни пяти человек и привели к множеству раненых.

    В результате недавних ударов пострадали многие местные жители, передает ТАСС. Атаки произошли уже после вступления в силу соглашения о временном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном.

    Премьер-министр автономии Масрур Барзани подтвердил факт нарушения договоренностей. «Несмотря на прекращение огня и переговоры, в результате недавних нападений погибли пять человек, и многие другие получили ранения», – заявил политик.

    Глава регионального правительства подчеркнул необходимость срочного вмешательства федеральных властей для остановки агрессии. Он также попросил международных союзников предоставить технику для защиты людей и энергетической инфраструктуры от постоянных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции до начала перемирия провел масштабные атаки по американским объектам. В марте в иракском городе Эрбиль прозвучали взрывы из-за нападений беспилотников.

    18 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Лавров призвал не забывать Палестину и Сирию из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Ормузском проливе не должна заслонять внимание к палестинскому вопросу и непростым событиям в Сирии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что при обсуждении событий в Ормузском проливе нельзя забывать о палестинской проблеме и ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Сирии продолжаются сложные процессы, а палестинский вопрос по-прежнему остается острым.

    Он напомнил, что многие израильские политики, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляли о «рождении новой государственности Израиля», имея в виду расширение на большие прилегающие территории.

    По словам Лаврова, политики и дипломаты не вправе фокусироваться лишь на темах, которые сейчас занимают первые полосы СМИ, только потому что кто-то этого хочет. Он подчеркнул, что подобная односторонность опасна в международных отношениях.

    Ранее Лавров заявил, что операция США в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив.

    Сергей Лавров также отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно влияет на вопросы безопасности стран евразийского региона.

    Лавров охарактеризовал проекты создания эмиратов на палестинских землях серьезным вызовом для международного сообщества.

    18 апреля 2026, 15:10 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удары по Ливану после начала перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские вооруженные силы атаковали позиции боевиков на южной границе соседнего государства в ответ на зафиксированные нарушения недавно объявленного режима тишины, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Командование Армии обороны Израиля подтвердило факт проведения атак на юге соседней страны, передает РИА «Новости». Военные объяснили свои действия необходимостью нейтрализации прямой опасности для своих подразделений.

    «С момента вступления в силу режима прекращения огня солдаты ЦАХАЛ к югу от «Желтой линии» на юге Ливана выявили несколько случаев нарушения террористами соглашений о прекращении огня путем приближения к солдатам ЦАХАЛ с севера от «Желтой линии», что представляло непосредственную угрозу. После их обнаружения и для устранения угрозы ВВС Израиля совместно с наземными войсками нанесли точечные удары по террористам», – говорится в сообщении пресс-службы армии.

    Ранее глава Белого дома сообщил о достижении договоренности о прекращении огня на десять дней. Режим тишины официально начал действовать 17 апреля. Однако ливанское агентство NNA заявило об ударах по мирным поселениям уже после его введения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Спустя полчаса артиллерия израильской армии открыла интенсивный огонь по ливанской территории. Атаке подвергся южный пограничный город Хиям.

    18 апреля 2026, 15:34 • Новости дня
    Военнослужащий миссии ООН погиб в результате вооруженного нападения в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженная группа атаковала конвой Временных сил Организации Объединенных Наций в районе ливанского поселения Гандурия, убив одного военного и ранив еще троих человек.

    Инцидент произошел в субботу утром, передает РИА «Новости». Военнослужащие проводили работы по разминированию дороги для восстановления связи между изолированными позициями. В этот момент по ним открыли прицельный огонь.

    Командование миссии выпустило официальное заявление с подробностями трагедии. «Патруль подвергся обстрелу из стрелкового оружия со стороны негосударственных структур. К сожалению, один миротворец скончался от полученных ранений, еще трое получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – подчеркнули представители организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в марте один миротворец Временных сил ООН погиб в Ливане из-за взрыва снаряда. Власти Индонезии потребовали расследования гибели своего военнослужащего.

    Патруль миротворцев также подвергся атаке в районе ливанского поселения Талуса.

    18 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Ливана поручил расследовать гибель французского военного

    Tекст: Мария Иванова

    Ливанское руководство инициировало экстренный поиск преступников, атаковавших миротворцев ООН, чтобы предать правосудию виновных в смерти французского солдата.

    Ливанский лидер Джозеф Аун провел телефонные переговоры с Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

    В ходе беседы стороны обсудили атаку на миротворческие силы в республике, которая привела к смерти французского солдата.

    «Президент подтвердил, что Ливан, категорически отвергающий любое нападение на Временные силы ООН в Ливане, привержен обеспечению безопасности этих сил и созданию надлежащих условий для выполнения ими своих обязанностей», – отмечается в заявлении президентской канцелярии.

    Политик добавил, что профильные ведомства получили приказ немедленно изучить обстоятельства случившегося. По его словам, власти страны намерены установить личности преступников и без колебаний привлечь к ответственности всех причастных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная группа атаковала конвой Временных сил ООН в районе ливанского поселения Гандурия.

    До этого патруль миротворцев подвергся нападению около населенного пункта Талуса.

    Президент Ливана Джозеф Аун потребовал от США и Франции остановить израильские удары.

