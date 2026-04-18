Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.4 комментария
«Хезболла» отвергла обвинения в гибели французского миротворца
«Хезболла» отвергла причастность к гибели французского военного в Ливане
Шиитское движение «Хезболла» категорически отрицает свою причастность к гибели французского военнослужащего из состава миротворческих сил ООН в Ливане.
Ливанская шиитская организация отвергла обвинения в причастности к гибели французского военнослужащего, передает ТАСС. В заявлении подчеркивается необходимость дождаться результатов официального расследования.
«Хезболла» отрицает свою причастность к инциденту с участием миротворческих Временных сил ООН в Ливане и призывает к осторожности в вынесении суждений и возложении вины в связи с инцидентом до завершения расследования ливанской армией», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестная вооруженная группа обстреляла конвой Временных сил ООН на юге Ливана.
Президент республики Джозеф Аун пообещал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону найти виновных в смерти миротворца.
Ранее власти Франции предлагали помощь в разоружении движения «Хезболла» для предотвращения эскалации конфликта.