Военнослужащий миссии ООН погиб в результате вооруженного нападения в Ливане
Вооруженная группа атаковала конвой Временных сил Организации Объединенных Наций в районе ливанского поселения Гандурия, убив одного военного и ранив еще троих человек.
Инцидент произошел в субботу утром, передает РИА «Новости». Военнослужащие проводили работы по разминированию дороги для восстановления связи между изолированными позициями. В этот момент по ним открыли прицельный огонь.
Командование миссии выпустило официальное заявление с подробностями трагедии. «Патруль подвергся обстрелу из стрелкового оружия со стороны негосударственных структур. К сожалению, один миротворец скончался от полученных ранений, еще трое получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – подчеркнули представители организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в марте один миротворец Временных сил ООН погиб в Ливане из-за взрыва снаряда. Власти Индонезии потребовали расследования гибели своего военнослужащего.
Патруль миротворцев также подвергся атаке в районе ливанского поселения Талуса.