Сенатор Ван Холлен выдвинул ультиматум президенту США по Израилю

Tекст: Дарья Григоренко

Ван Холлен опубликовал призыв в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) после того, как Сенат не поддержал резолюции о блокировке военной помощи Тель-Авиву, передает РИА «Новости».

«Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой», – написал сенатор. Он также обвинил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирных жителей сектора Газа.

В среду часть сенаторов-демократов отказалась поддержать двойные резолюции, предложенные Берни Сандерсом, которые должны были заблокировать почти 450 млн долларов на продажу оружия Израилю. В результате обе инициативы были отклонены.

Как отмечает The New Republic, решение 11 демократов проголосовать против документов вызвало крупный внутрипартийный скандал.

Ранее The New York Times сообщало, что попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе.