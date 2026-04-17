    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    Молдавия потребовала выслать российских военных из Приднестровья
    Чехия не поняла публикацию Минобороны списка производителей дронов для Украины
    Калашникова рассказала о госпитализации Джигана после развода с Самойловой
    Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на целевую орбиту
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Израиль приостановил боевые действия в Ливане на 10 дней
    Франция и Германия разошлись во взглядах на Ормузский пролив
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    17 апреля 2026, 09:41 • Новости дня

    Сенатор Ван Холлен выдвинул ультиматум президенту США по Израилю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что США должны прекратить поставки оружия Израилю, и призвал остановить президента США любыми средствами.

    Ван Холлен опубликовал призыв в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) после того, как Сенат не поддержал резолюции о блокировке военной помощи Тель-Авиву, передает РИА «Новости».

    «Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой», – написал сенатор. Он также обвинил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирных жителей сектора Газа.

    В среду часть сенаторов-демократов отказалась поддержать двойные резолюции, предложенные Берни Сандерсом, которые должны были заблокировать почти 450 млн долларов на продажу оружия Израилю. В результате обе инициативы были отклонены.

    Как отмечает The New Republic, решение 11 демократов проголосовать против документов вызвало крупный внутрипартийный скандал.

    Ранее The New York Times сообщало, что попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    16 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах США забрать нефть в разных странах, назвав такие намерения нереалистичными.

    Никто не даст президенту США Дональду Трампу «забрать всю нефть везде», заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Политик прокомментировал недавние высказывания Трампа, который в марте выразил желание забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, а также намекал на возможность захвата острова Харк – главного иранского центра экспорта нефти.

    На заседании экспертного совета Медведев отметил: «Вот как один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. Но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну много чего говорит».

    Он подчеркнул, что подобные заявления остаются словами и вряд ли получат поддержку на мировой арене.

    Высказывания Трампа вызвали широкий резонанс, учитывая напряженные отношения между США и рядом стран Ближнего Востока.

    Российские политики регулярно критикуют подобные инициативы, считая их нереалистичными и опасными для глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, ссылаясь на личное заверение Си Цзиньпина.

    Ожидание дипломатического прорыва вызвало резкий рост мировых фондовых рынков и стабилизацию цен на энергоносители. Вашингтон обвинил кубинские власти в соучастии отправки тысяч граждан для участия в спецоперации на стороне Москвы.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    15 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская разведка считает свою миссию незаконченной до тех пор, пока в Тегеране не сменится правящий режим, несмотря на нанесенный ему серьезный удар, заявил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа.

    Глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что военная кампания против Ирана нанесла серьезный ущерб руководству страны, однако миссия завершится только после смены режима в Тегеране, передает The New York Times.

    «Мы не думали, что эта миссия будет завершена сразу после окончания боевых действий. Скорее, мы планировали – и готовились – к тому, что наша кампания продолжится и найдет отражение после ударов по Тегерану», – отметил руководитель израильской спецслужбы.

    Барнеа выступил на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста. В своей речи он ответил на критику внутри страны по поводу того, что Израиль не достиг поставленных целей, так как структура власти в Иране сохранилась.

    Ранее СМИ сообщали, что глава разведки предлагал американской администрации план быстрого внутреннего восстания в Иране. Однако американские чиновники отнеслись к этой идее скептически. Барнеа также добавил, что 45-дневная военная кампания была вынужденной мерой, в ходе которой удалось нанести беспрецедентный удар по иранскому руководству и нейтрализовать ракеты, угрожавшие Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении войны с Ираном.

    Изначально израильское руководство рассчитывало спровоцировать массовые беспорядки для свержения местной власти. Глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа представил этот план американской администрации.

    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    15 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп чаще выражает поддержку Москве, чем Киеву, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

    По словам Зеленского, американский лидер демонстрирует больше симпатий к России, чем к Украине, передает РИА «Новости». «Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», – подчеркнул он.

    Зеленский также напомнил, что ранее Трамп заявлял о намерении «придерживаться нейтралитета» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Трамп назвал Зеленского препятствием для мира на Украине.

    15 апреля 2026, 02:20 • Новости дня
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, что по-прежнему считает необходимым для США шагом прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    «Я говорил, что мы должны прекратить финансирование войны на Украине. <...> И я все еще верю в это», – сказал Вэнс.

    Он назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и продавать оружие одним из главных достижений Конгресса.

    По его словам, США больше не покупают и не поставляют оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник в марте заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ. FT в апреле сообщила об угрозах США лишить Киев поставок оружия из-за Ирана. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.


    14 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Папа римский дал отпор Трампу благодаря учению святого Августина
    Tекст: Мария Иванова

    Во время исторической поездки в Алжир первый понтифик-августинец решительно ответил на критику президента США, опираясь на наследие ранней христианской церкви, пишет The New York Times.

    Визит папы Льва XIV в Алжир стал возвращением к истокам: он первый понтифик из ордена святого Августина, посетивший места, где проповедовал этот выдающийся богослов ранней церкви, пишет The New York Times. Однако поездка приобрела политический окрас после того, как Дональд Трамп в социальной сети Truth Social обвинил папу в снисходительности к преступности и потакании радикальным левым.

    Богословы отмечают, что мировоззрение Льва XIV сформировалось под влиянием учения Августина. Это объясняет его смелую реакцию на слова американского лидера и критику конфликта на Ближнем Востоке.

    «Я не боюсь ни администрации Трампа, ни того, чтобы громко говорить о послании Евангелия. И это то, к чему, как я верю, я призван здесь», – заявил папа журналистам в самолете по пути в Африку.

    Комментируя высказывания американского президента, понтифик назвал ироничным само название платформы Truth Social.

    Профессор теологии Университета Вилланова Кевин Хьюз подчеркнул, что позиция папы опирается на труд Августина «О граде Божьем». В нем говорится, что церковь должна поддерживать мир с властями, но обязана возвышать голос, когда библейские ценности или права уязвимых находятся под угрозой.

    Программа визита Льва XIV включает посещение руин Гиппона, где Августин служил епископом с 395 года. Также запланированы встречи с монахами-августинцами и визит в католическую базилику в современном городе Аннаба. Решение стать монахом-августинцем в 26 лет глубоко повлияло на взгляды понтифика, посвятившего себя ценностям общины, бедности и пастырского служения.

    В своей проповеди в Вербное воскресенье папа заявил, что Бог отвергает молитвы тех, кто ведет войну. Эти слова были восприняты как скрытый ответ министру обороны США Питу Хегсету, призывавшему молиться за военную победу. Эксперты ожидают, что Лев XIV, имеющий опыт миссионерской работы в Перу, продолжит опираться на учение Августина в решении политических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил резкое недовольство действиями понтифика. В ответ папа римский заявил об отсутствии страха перед американской администрацией.

    14 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    Вучич заявил о начале совместного производства беспилотников Сербией и Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    Белград договорился с израильскими партнерами об открытии нового завода по выпуску военных дронов, которым обе стороны будут владеть на паритетных началах.

    Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах совместного производства беспилотников с израильскими партнерами. Новое предприятие будет принадлежать сторонам в равных долях, передает РИА «Новости».

    «Мы не можем делать дроны так, как может Израиль. Горжусь тем, что будем производить вместе, 50% на 50%. Это показывает, что у нас будут лучшие дроны в этой части мира», – подчеркнул глава государства.

    Запуск крупной фабрики по сборке летательных аппаратов намечен на конец марта или начало апреля. Всего за два года Белград планирует получить до 80 тыс/ дронов-камикадзе как собственного, так и зарубежного производства.

    Местные оборонные предприятия продолжают активно разрабатывать ударные и разведывательные комплексы. Часть этих систем уже выпускается серийно и массово поступает на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск крупного совместного производства высокотехнологичных беспилотников

    Власти страны в начале года сообщали, что направят на нужды обороны рекордные 2,65% ВВП.

    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    14 апреля 2026, 20:44 • Новости дня
    Польский депутат Беркович принес на заседание флаг Израиля со свастикой
    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Сейма Польши от партии «Конфедерация» Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, в центре которого вместо звезды Давида была изображена нацистская свастика.

    Беркович, выступая за трибуной, объяснил свой поступок протестом против действий Израиля в Ливане, Иране и секторе Газа, передает ТАСС. «Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль – это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так», – заявил он.

    В Польше пропаганда нацистской символики является уголовно наказуемой. Беркович ранее уже попадал в центр скандала – в октябре 2025 года его задержали в Кракове за попытку кражи кухонной утвари из магазина шведской сети Ikea.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    16 апреля 2026, 10:29 • Новости дня
    Axios раскрыл предысторию скандального мема Трампа в образе Иисуса

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резкого возмущения христиан Дональд Трамп пошел на крайне редкий шаг, удалив из соцсетей скандальное изображение самого себя в образе Спасителя, но перед публикацией он советовался с федеральным чиновником.

    Американский политик перед размещением поста советовался с директором Федерального агентства жилищного финансирования Биллом Пултом, передает Axios. Встреча прошла на выходных во Флориде. «Все думали, что это шутка», – рассказал один из советников.

    Изображение появилось в соцсети Truth Social в день православной Пасхи. Публикация вызвала жесткую критику со стороны христианского сообщества, что заставило политика пойти на редкий шаг и удалить запись. На сгенерированной нейросетью картинке также присутствовало загадочное рогатое существо.

    За несколько часов до этого глава Белого дома жестко раскритиковал папу римского. Политик назвал понтифика слабым в борьбе с преступностью и обвинил в потворстве радикальным левым силам. Оригинальный мем без демонического существа ранее публиковал сторонник движения MAGA Ник Адамс в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объяснил публикацию скандального изображения желанием предстать в образе врача.

    15 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль
    Tекст: Валерия Городецкая

    Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    С 16 апреля по 15 мая вылеты из российских аэропортов в Израиль возможны с 7.00 до 1.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max. На ночное время – с часа ночи до семи утра – полеты запрещены.

    В ведомстве уточнили, что ограничения введены с учетом рекомендаций Минтранса и МИД России.

    Авиакомпаниям рекомендовано самостоятельно оценивать риски перед выполнением рейсов, используя, в том числе, рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

    В марте Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля.

    Вице-премьер Виталий Савельев отмечал, что решение о возобновлении авиасообщения с Ближним Востоком будет приниматься только после нормализации обстановки и оценки рисков для пассажиров.

    Ранее иностранные авиакомпании не возобновили полеты в Израиль после перемирия.

    16 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «определенных событиях» вокруг конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что вокруг ситуации на Украине отмечаются определенные события, одновременно выразив надежду на ее скорое разрешение.

    Президент США в четверг прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы посмотрим, что будет. Определенные вещи происходят. Сейчас мы очень сфокусированы на Иране», – отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, он выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не стал уточнять, какие именно события происходят вокруг этого конфликта и как США намерены действовать в дальнейшем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

