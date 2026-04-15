Комбат Артист заявил о полном контроле островов в дельте Днепра
Российские силы сохраняют контроль над всеми островами в дельте реки Днепр и пресекают любые попытки прорывов Вооруженных сил Украины еще на правом берегу, сообщил командир батальона мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Артист.
Артист заявил, что российские силы сохраняют контроль над всеми островами в дельте реки Днепр и пресекают любые попытки прорыва Вооруженных сил Украины еще на правом берегу, передает ТАСС. Он заявил: «На островах сейчас обстановка стабильно сложная. Ребята работают, не допускают прорывов противника. Ребята на подходе уничтожают противника, еще на том берегу. Работает плотно наша разведка, работает разведка БПЛА, и сразу вскрываем. [Острова] полностью контролируем».
По словам комбата, украинские военные продолжают попытки переправить через реку диверсионно-разведывательные группы и безэкипажные катера. Он добавил, что такие случаи не прекращались, однако сейчас их стало меньше по сравнению с предыдущими периодами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Виталий Киселев сообщил об удержании российскими войсками островов в дельте Днепра.
Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в устье реки.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о занятии новых территорий около Новой Каховки.