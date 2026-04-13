Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова обвинила бывшую госсекретаря США Хиллари Клинтон во лжи относительно того, что ее супруг, экс-президент США Билл Клинтон, якобы не был знаком с деятельностью финансиста Джеффри Эпштейна, передают «Вести». Захарова заявила, что располагает доказательствами неправдивости утверждений Клинтон.

«Я слышала и читала, как Хиллари Клинтон пыталась отмазать мужа в очередной раз, рассказывая о том, что он якобы не знал, куда ездит, и не понимал, кто такой Эпштейн, и ни в чем из этого не участвовал. Прошу прощения, доказательства того, что она врет, у меня есть», – заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что американские элиты хорошо знакомы с романом Владимира Набокова «Лолита», и подчеркнула, что именно из-за этого самолет Эпштейна получил название «Лолита Экспресс». По словам Захаровой, Билл Клинтон пользовался этим самолетом не только для якобы благотворительных мероприятий, и все прекрасно знали, что означает его название.

Интерес к связям семьи Клинтон с Эпштейном усилился после публикации новых данных из досье финансиста. В их числе оказались ранее не публиковавшиеся фотографии Билла Клинтона в джакузи, бассейне и в компании девушек с закрытыми лицами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хиллари Клинтон в письменных показаниях Конгрессу отвергла любые предположения о посещении острова Джеффри Эпштейна.

Бывший президент США Билл Клинтон во время дачи показаний опроверг обвинения в связях с несовершеннолетними девушками.

Представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о допросе американских политиков.