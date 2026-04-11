Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк обратился к населению региона с предупреждением о готовящихся провокациях со стороны Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

По его словам, имеются предварительные данные о том, что украинская сторона может совершить провокационные действия в преддверии пасхальных праздников, чтобы затем обвинить в этом Россию.

Лисняк официально рекомендовал жителям воздержаться от посещения массовых мероприятий 11 и 12 апреля, а по возможности остаться дома.

Чиновник отметил, что украинские войска могут использовать скопления людей для реализации провокаций. Он подчеркнул, что подобные риски возрастают в период крупных праздников, когда в общественных местах собирается большое количество граждан.

На линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом Владимиром Путиным.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам.

Дипломат Родион Мирошник отметил, что доверия к Зеленскому по пасхальному перемирию нет.