«ТопБЛОГ» сформировал сообщество амбассадоров шестого сезона

Tекст: Дмитрий Зубарев

В рамках проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявлен список из 61 амбассадора нового сезона, отобранных из 34 регионов страны. Отмечается, что это авторы социально значимого контента, объединяющие вокруг себя локальные сообщества и формирующие современную медиасреду России.

В этом сезоне амбассадоры будут делиться опытом с молодыми блогерами, проводить встречи и образовательные мероприятия, а также помогать новичкам поверить в свои силы. В 2026 году они продолжат развивать сообщество проекта, сопровождая участников и формируя новые локальные объединения. Чтобы попасть в команду, претендентам нужно было пройти многоэтапный конкурсный отбор, включающий видеовизитку, творческие задания и собеседование. На участие поступило более 1000 заявок из 78 регионов, а часть амбассадоров прошлого года сохранили свои позиции и подтвердили статус.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин подчеркнул, что амбассадоры становятся для проекта важной поддержкой в регионах. В этом году к команде присоединились представители самых разных профессий: учителя, врачи, ученые, предприниматели, тревел-блогеры, студенты, общественные активисты, культурные деятели, медиапродюсеры и волонтеры. Такое разнообразие позволяет находить общий язык с аудиторией по всей России.

В апреле стартует шестой сезон, в рамках которого амбассадоры будут проводить образовательные встречи, запускать региональные медиапроекты, делиться практическими инструментами и принимать участие в ключевых событиях индустрии.

Ксения Георгиева, амбассадор из Чувашской Республики, заявила: «Для меня быть амбассадором – это не просто статус или красивый значок. Это осознанное желание вести за собой людей, делиться своим опытом и вдохновлять других на смелые шаги».

Амбассадоры «ТопБЛОГ» 2026 года получат расширенные возможности для профессионального роста: участие в пресс-турах, закрытых мероприятиях, запуск медиаколлабораций, выступления в качестве экспертов и спикеров на молодежных событиях. Самые активные будут приглашены на финал шестого сезона проекта. Принять участие в проекте могут авторы любого возраста и из любого региона, подав заявку на сайте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 34 регионах России выбрали амбассадоров Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» для продвижения медиаактивности и социально значимого контента.

